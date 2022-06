¿Puedo usar mi tarjeta de crédito en un viaje al extranjero?

Los viajes al extranjero se han vuelto un poco más sencillos que años atrás, ahora se encuentran al alcance de más personas, por lo cual no es extraño que se viaje, por turismo o negocios, a otro país. Unas décadas atrás había mucho que considerar antes de hacer un viaje, por ejemplo, el dinero, pero en la actualidad, el mundo se encuentra bien conectado, por lo cual se puede viajar sin efectivo.

Las tarjetas de crédito o débito funcionan en otros países de forma casi similar que en el país de origen. Por esta razón, es cada vez más frecuente que las personas prefieran pagar todo con tarjeta, sin necesidad de cambiar dinero o confundirse con otras divisas, sin embargo, es importante tener presente algunos puntos antes de usar nuestra tarjeta en el extranjero.

Dejamos en claro primero la cuestión principal: sí se puede usar una tarjeta de crédito en el extranjero, ya que casi todas las instituciones bancarias utilizan redes de pago internacionales, entre las más conocidas, Visa y MasterCard, así como American Express.

Además, por esta misma razón, algunos no consideran necesario avisar al banco de que se viajará al extranjero, sin embargo, por nuestra parte recomendamos hacerlo, ya que son muchas las instituciones bancarias que, si detectan “movimientos sospechosos” de nuestra cuenta (como compras desde otros países), bloquean las tarjetas por seguridad.

Usar una tarjeta de crédito en el extranjero

Ahora que ya sabemos que sí se puede usar nuestra tarjeta de crédito o débito en casi todos los países, repasemos puntos de seguridad que nos ayudarán a no regresar con una deuda gigante a nuestro país.

El uso de la tarjeta de crédito en el extranjero es casi el mismo que en nuestro país de origen: debe realizarse con mucha responsabilidad financiera y bajo ninguna circunstancia recordar que se trata de crédito que debemos pagar de manera puntual, o corremos el riesgo de ahogarnos en los intereses generados.

Así pues, no se aconseja sacar dinero en efectivo con nuestra tarjeta de crédito, pues las comisiones pueden ser mucho más altas. Por otro lado, se recomienda siempre estar al tanto del tipo de cambio que se aplica a nuestra tarjeta y nuestra cuenta.

De ser posible, hay que llevar un control de gastos, y no perder ningún ticket. No está de más ponernos alerta de compras, para no exceder nuestro límite, además, es muy recomendable revisar de forma frecuente nuestro estado de cuenta, para verificar qué movimiento hemos realizado.