Los aeropuertos alrededor del mundo son transitados día a día, millones de personas se trasladan de un lugar a otro con sus respectivos equipajes. Ya sean maletas de mano, pequeñas, medianas o grandes, la preocupación de perderla durante el viaje siempre se vive a flor de piel.

Por esta razón te contamos qué hacer en caso de que la aerolínea extravíe tu equipaje. Muchos usuarios han pasado el terror de perder sus maletas por lo que cada aerolínea ya cuenta con un apartado en sus sitios web o instalaciones para este tipo de situaciones.

Qué debo hacer si mi maleta se extravió en un aeropuerto. Foto: Pixabay

Interjet señala que, el equipaje demorado, será aquel que no aparezca en su lugar de destino, pero que es encontrado y entregado en un periodo no mayor a 24 horas, mientras que el extraviado es aquel que no se ha podido recuperar luego de 24 horas o hasta ocho días desde su extravío.

La pérdida se debe reportar a la oficina de equipaje lo más pronto posible, ya que hacerlo es de gran ayuda, pues podrán iniciar con una búsqueda para poder saber de su paradero. La oficina debe entregar un reporte escrito de lo sucedido, con un número de referencia que servirá para conocer el estatus de la búsqueda.

En caso de que se encuentre el equipaje perdido, el único requisito es tener a la mano el comprobante original del reporte de extravío, aunque también sirve de mucho la etiqueta que se recibe a la hora de documentar las maletas.

Interjet agrega que, en caso de que hayan pasado más de 24 horas desde el reporte de la pérdida de equipaje, el usuario tiene el derecho a solicitar ayuda económica para gastos de emergencia a la Oficina de Equipaje. Pero si han pasado ya ocho días, se considera extraviado, así que se debe solicitar una compensación económica.

Volaris, por su lado, explica que esto se debe reportar al Asesor de Servicio al Cliente, quien levantará un Reporte de Irregularidades de Equipaje, en caso de que la o las maletas no se hayan encontrado en la banda de reclamos, esperando que sea regresado en un lapso no mayor a las 24 horas.

Si luego de tres días, a partir de la fecha de llegada, el equipaje no ha sido localizado, Volaris recomienda obtener el Formato de Reclamo en el aeropuerto destino, el cual se deberá reenviar con los comprobantes de compra de los artículos reclamados, pase de abordar, identificación y el Reporte de Irregularidad de Equipaje. Esto con la intención de reclamar la Garantía de Equipaje como indemnización.

Es importante en cualquiera de los casos hacer una descripción precisa de la o las maletas extraviadas, ya que esto ayudará a hacer una búsqueda de mayor éxito, por lo que es recomendable siempre tener una fotografía de las maletas y si es posible actualizarlas en cada uno de los viajes.