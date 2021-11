¿Qué documentos necesito para tramitar el pasaporte mexicano?

Por último, pero no menos importante, se necesita agendar para realizar el trámite, la cual puede ser presencial en cualquiera de las delegaciones u oficinas de enlace de la SRE, o bien vía telefónica llamando al 800 8010 773, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

-Identificación oficial como credencial INE, cédula profesional, cartilla de servicio militar, etc. -Comprobante del pago de derechos. -CURP.

Así que si estás pensando en viajar al extranjero y aún no tienes tu pasaporte, a continuación te explicamos los documentos que necesitas para el trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ).

Raúl Durán Periodista

