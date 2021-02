¿Qué encontrar en Gikomba, el mercado de piratería más grande de África?

Nairobi, Kenia, es el lugar donde se ubica Gikomba, el conocido como el mercado de piratería más grande de África , aunque dentro de él se puede encontrar más ropa de segunda mano que productos pirata.

El mercado de Gikomba es el sitio por excelencia para encontrar prendas usadas durante una visita a África, y es el mismo lugar donde miles de kenianos consiguen tanto ropa para uso personal como para revender a precios más altos y hacer de su compra toda una inversión. Incluso muchas prendas pasan por el mismo ciclo en repetidas ocasiones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El título de ‘mercado de piratería’ no es más que eso, pues no aunque sí pueden encontrarse algunos artículos de marca falsificada, el mayor atractivo y la mayor parte de lo que se encuentra allí se trata de ropa usada por personas en otros países que la han donado a personas de escasos recursos en África.

Leer más: Cuando Luisito Comunica visitó Dubái y encontró el anillo de oro más grande del mundo

Fue el youtuber Luisito Comunica quien hace poco publicó un video en su visita por el mercado de Gikomba, despertando gran interés por el lugar, por lo que aquí te decimos qué puedes encontrar en una visita a Nairobi, Kenia.

Pantalones, camisetas, zapatos, bolsos, accesorios , son algunas cosas que se venden dentro del mercado de Gikomba, gran parte de ellos previamente usados y revendidos.

La oferta de las prendas a bajo costo puede parecer muy atractiva, especialmente para aquellos que buscan una aventura dentro de mercados, y para los que gustan de usar ropa de segunda mano en oposición a la ‘fast fashion’. Sin embargo, hay que tener en cuenta que gran parte de la ropa en Gikomba se trata de prendas robadas a embarcaciones que contienen toneladas de donaciones.

Distintas prendas nuevas y usadas en el mercado de Gikomba | YouTube

De ahí el nombre de ‘mercado de piratería’, pues más que tratarse de falsificaciones de artículos de marcas de costo elevado, se trata de la adquisición ilegal de prendas por parte de piratas que interceptan las embarcaciones provenientes de países como Estados Unidos y Reino Unido, que son destinadas a donarse a personas de escasos recursos en el continente de África.

Comerciantes suelen hasta separar sus productos por el país de origen con el objetivo de hacerlo más atractivo a los compradores.

Prendas de marcas son donadas y adquiridas por comerciantes de Gikomba para su reventa | YouTube

Las personas que visitan el mercado de Gikomba podrán encontrar una amplia variedad de prendas, algunas en mejor estado que otras. Y es que, aún teniendo en cuenta de que la gran mayoría se tratan de artículos de segunda mano, una parte de ellas pueden ser incluso nuevas, donadas por marcas que buscan beneficiar a otros y evadir impuestos.

Marcas como Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Off White, Supreme, entre otras, que son grandes fabricantes de ropa, donan sus sobrantes o defectuosos para ser usados por personas que no pueden adquirir ropa de buena calidad, aunque, como se mencionó, no siempre estas prendas suelen llegar a su destino, sino que son adquiridas y vendidas en mercados como el de Gikomba.

De encontrarse una prenda de una de estas u otras marcas, tocará verificar si de verdad se trata de una original a menor precio, o una falsificación.

Los precios igual son variados, pues dependerá mucho de la calidad, aunque siempre puede haber lugar para el regateo, una práctica muy común en este tipo de negocios.

Leer más: ¡Se acabó la espera! Teotihuacán abre sus puertas a turistas y visitantes

En una parte del video de Luisito Comunica incluso puede verse una montaña de zapatos, todos ellos usados, cada uno en 50 centavos de dólar, por lo que de lograr encontrar el par es posible llevar un buen par de calzado a tan sólo un dólar americano.

Venta de zapatos por pieza en el marcado de Gikomba a bajos precios | YouTube

Asimismo, dentro del mercado se encuentran otros artículos además de la ropa, como frutas y verduras, y todo tipo de negocio que se encuentra en cualquier lugar similar.