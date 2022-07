¿Qué es lo que pasa si pierdo mi vuelo de conexión a propósito?

Cuando uno compra un vuelo, en teoría, lo último que quiere es perderlo, sin embargo, hace algún tiempo se volvió común el adquirir vuelos con conexiones y no tomarlos completos. ¿Por qué? Porque en ciertos casos desde el principio no se tiene la intención de llegar al destino final, sino sólo a la primera conexión, lo que puede deberse a que comprando de esta forma el vuelo, salga más barato. Sin embargo, no se recomienda hacerlo, ya que genera problemas que ahora explicaremos.

Popularmente se estará de acuerdo en que una de las experiencias más desagradables para un viajero es perder un vuelo, ya sea por cuestiones propias, como impuntualidad o retrasos, o ajenas, como problemas climáticos. Es norma general evitar esto, no obstante, hay quienes dejan ir su vuelo a propósito.

Conseguir un vuelo requiere de mucha paciencia y de saber que no importa cuánto se pague por él, después de comprarlo encontraremos una mejor oferta. Para tener un itinerario de viaje bueno, bonito y barato se requiere paciencia y habilidad. Tiempo atrás se empezó a recomendar adquirir vuelos con conexiones, porque podían resultar más baratos, pero no tomarlos completos y bajarse en el país o ciudad a donde se quiere llegar. Es decir, perder un vuelo de conexión a propósito.

Así, una pregunta frecuente es: ¿qué pasa si se pierde un vuelo de conexión de ida? ¿se puede tomar el vuelo de regreso?

Tal vez tiempo atrás y en ciertos casos fuera posible, pero actualmente no. Las aerolíneas, como cualquier empresa, analizan a sus clientes y sus acciones, cuando empezaron a notar estas prácticas, actualizaron sus políticas de viaje. Ahora prácticamente ninguna línea permite perder vuelos de conexión a propósito, ya que, en dichos casos, cancela el boleto de regreso.

Si el viajero decide bajarse en las escalas de un vuelo, existen penalizaciones, como la cancelación de las próximas reservas, o que la aerolínea cobre multas. Esto aplica sólo en los casos de pérdida de vuelo a propósito o sin razones justificadas, en especial para evitar prácticas como la compra de vuelos con escalas que no se toman completos.

Por tanto, en términos prácticos: ¿es posible perder un vuelo de conexión a propósito? Sí, pero tiene consecuencias negativas, como la cancelación de la reserva completa, o una penalización al viajero por parte de la aerolínea.