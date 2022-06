¿Qué es un hostal y cuánto puedo ahorrar si lo elijo sobre un hotel?

La mayoría no cuenta con limpieza diaria, lo que suele ser una desventaja para sus huéspedes, además, en la mayoría no hay espacios amplios para maletas, ropa, zapatos o cualquier artículo extra.

Sin embargo, hay que mencionar que también tiene algunas desventajas como la privacidad, que no es como la de un hotel, pues muchas áreas son comunes, por otra parte, no todo va incluido en su precio, pues servicios como toallas, lockers, candados, entre otros, suelen tener un costo extra.

No hay duda que el beneficio más importante de rentar un hostal es el ahorro de dinero, pues son mucho más baratos que cualquier otro hospedaje. El precio variará bastante depende del lugar, la zona y sus servicios, pero no se compara con la renta de una habitación o casa vacacional.

Un hostal es un establecimiento de menor categoría que un hotel, sin embargo, de uso muy común, principalmente para jóvenes viajeros que buscan alternativas económicas. El rentar dicho lugar trae consigo un importante ahorro de dinero , pero no es para todos los gustos.

