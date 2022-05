¿Qué hacer en Tijuana, Baja California, la ciudad que vio nacer a Grupo Firme?

No te puedes perder una visita a algunos de los viñedos que existen en Tijuana. Foto: Instagram

Si te gustaría planear un viaje, Tijuana podría ser tu mejor opción , pues la ciudad donde nació Grupo Firme tiene una amplia oferta turística , desde propuestas culturales hasta gastronómicas, logrando cautivar a sus visitantes, quienes quedan encantados en su visita y no la piensan dos veces para volver.

Muchos no lo saben, pero la agrupación liderada por Eduin Caz nació en Tijuana en la ciudad fronteriza de Baja California, por allá en el año 2014 , momento en el que hicieron sus pininos para llegar al éxito que hoy logrado, siendo una de las más populares y las más queridas entre el público, tanto ha sido su éxito que sus fechas agendadas para México se han agotado en tiempo récord.

Tijuana.- Grupo Firme se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes dentro del mundo de la música mexicana , a pesar de ser del género regional mexicano, ha cruzado fronteras, teniendo la oportunidad de formar parte del line up del Coachella este 2022, uno de los festivales más importantes en todo el mundo.

