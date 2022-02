¿Qué hacer estas vacaciones de Semana Santa gastando poco?

Sinaloa.- Las vacaciones de Semana Santa son unas de las más esperadas año con año para viajar en familia, y este 2022 no será la excepción a pesar de que la economía no está bien del todo. Por ello, a continuación leerás algunos tips para disfrutar de la época gastando poco.

Playa, familia y más

¿Quién mejor para decirte cómo ahorrar que una institución financiera? Aunque los viajes no son su fuerte, sus expertos capacitados para manejar dinero dan validez a BBVA México para recomendarte qué hacer en Semana Santa si tienes poco dinero.

Leer más: ¿Qué se hace en Semana Santa en Mazatlán?

Como opción principal el banco propone una visita bien planeada a la playa, un destino ideal en esta época por el clima cálido de casi todo México. La principal tentación de los viajeros es recorrer muchos kilómetros, pero no siempre es necesario para pasarla bien.

Si vas con toda tu familia o amigos, lo ideal es elegir un puerto cercano para ahorrar en transporte, el gasto que usualmente es más importante. Ya en el lugar las opciones para alimentarse serán variadas, cada quien gastará lo que su presupuesto les permita.

Otra opción que BBVA puso sobre la mesa es un pueblo mágico cercano a tu ciudad, considerando que en México hay 132 la probabilidad de que tengas uno no tan lejos es alta. Este destino turístico es ideal porque los hospedajes no suelen ser caros y siempre hay muchas actividades para realizar solo o acompañado. El costo aproximado del viaje sería no mayor a 4 mil pesos.

Una forma de disfrutar las vacaciones de Semana Santa gastando realmente muy poco es revisar el árbol genealógico y encontrar a ese familiar que visitas poco pero te agrada mucho. Ir a verlo puede ahorrarte gastos tan importantes como hospedaje, trasporte en el lugar e incluso tal vez alimentos.

La distancia del destino será clave, pero si es local podrías gastas menos de 500 pesos mexicanos por persona, cifra que podría aumentar a mil y mil 500 en caso de tener que desplazarte algunos estados, todo esto según la institución financiera.

BBVA también recomendó no dejar la ciudad, seguramente tienes atractivos turísticos qué visitar. Si no, pasar tiempo con tus seres queridos viendo series, películas o practicando deporte siempre es buena opción para despejar la mente. Aquí realmente ahorrarías mucho dinero.

Tips de viajeros expertos

A continuación algunas recomendaciones de "Seguros Bolívar" publicadas en su pagina "https://www.segurosbolivar.com" con el nombre "Tips para viajar con poco dinero, pero seguros".

Leer más: Nuevo crucero unirá las ciudades de Mazatlán y Vallarta

Viaje ligero de equipaje

El destino lo determina todo para viajar con poco dinero

Piense cómo se va a movilizar

¿Y qué va a comer?

Conozca los sitios turísticos de entrada gratuita

Disfrute su viaje, no siempre hay que volver con regalos o recuerdos