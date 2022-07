Qué hacer si mi pasaporte está vencido y tengo que viajar

En algunos países es permitido viajar sin pasaporte en regiones específicas, ya que lo único que se pide es un documento de identidad (DNI). Un ejemplo de ello es el Mercosur, donde los habitantes pertenecientes a esta alianza de países pueden viajar de uno a otro sin necesidad de llevar consigo su pasaporte o de portar alguna visa. Otro ejemplo de este tipo de política migratoria lo vemos en Europa y el espacio Schengen, que también permite la libre circulación de sus ciudadanos, sin necesidad de portar un pasaporte o visa.

Esta libertad de movimiento llega a generar dudas con respecto a las políticas migratorias de otros países que no pertenecen a estas regiones. En el caso que nos ocupa, México, no tiene ningún acuerdo similar, y no se puede viajar sin pasaporte vigente. El único espacio al que se puede ir sin necesidad de pasaporte es a la Zona Libre de Belice o Zona Libre de la Frontera Sur, la cual es un espacio que no pertenece ni a Belice ni a México. Para ingresar solo se pide una identificación oficial, como la INE.

Sin embargo, si se quiere salir del país es obligatorio tener un pasaporte vigente. En el caso de que nuestro documento migratorio ya esté vencido, no podemos viajar al extranjero sin antes renovarlo. Por suerte, la renovación del pasaporte es un trámite rápido y de un solo día, es decir, puedes obtener tu nuevo pasaporte en un día.

Así pues, si quieres viajar y tu pasaporte está vencido, tienes que renovarlo. Haz una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) más cercana a tu domicilio cuanto antes, y ten presente que no se demora en la entrega del pasaporte. Si cuentas con tu documento, lo único que requieres llevar es el documento original vencido, una copia de él, tu CURP impresa y el formato de pago. Debes hacer una cita en línea o por teléfono y ¡listo!

Si tu pasaporte está próximo a vencer sí puedes salir del país, aunque ten presente que algunas naciones exigen a sus visitantes contar con un pasaporte cuya vigencia sea mínima de 6 meses, en dicho caso, también deberías renovar tu documento migratorio antes del viaje.

No obstante, hay otros países que sí permiten el ingreso con una vigencia menor. Además, en el caso de que tu pasaporte venza mientras estás en el extranjero, se te permite regresar y proceder a la renovación una vez que ya estés en México.