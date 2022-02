¿Qué necesito para viajar de México a Perú?

México.- ¿Entre planes tienes viajar hacia Perú partiendo desde México? Perú es uno de los destinos turísticos más buscados en Internet, el hogar de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo, y mucho más por conocer como atractivos para visitar, tradiciones, costumbres y una gastronomía exquisita, que se le considera como una de las más deliciosas en todo el mundo.

¿Cuánto cuesta un vuelo de México a Perú?

La Ciudad de México cuenta con vuelos directos hacia Perú con un costo de $9,060, de acuerdo con información consultada con aerolíneas mexicanas. Es importante mencionar que a este gasto se le suma otra cantidad dependiendo del destino desde el que te traslades a la gran ciudad y también la temporada; de enero a febrero y de noviembre a diciembre son temporadas altas, así que los vuelos tienen un costo más elevado, sin embargo, el resto de los meses son de bajo costo.

¿Cuántas horas de vuelo se hacen de México a Perú?

Desde México a Perú en avión se hacen 5 horas con 50 minutos; se recorren 4,717 kilómetros por aire, por lo que se recomienda viajar con ropa cómoda, bien hidratado, comiendo saludable y haber dormido bien, ya que será un vuelo largo, poco más del doble de tiempo de un vuelo nacional.

Perú es uno de los destinos más buscados en Internet y uno de los más visitados ¿Te gustaría conocerlo?. Foto: Pixabay

Requisitos para viajar a Perú desde México

Pasaporte vigente. De acuerdo con información de la página de turismo de Perú en Internet se necesita el pasaporte vigente si viajas desde México a Perú. El pasaporte también debe tener más de seis meses restantes de validez para la fecha del viaje.

¿Visa de turista? Para viajar a Perú desde México NO es necesario contar con la visa de turista, sin embargo, algunos otros países sí la necesitan, tales como Cuba, El Salvador, Haití o Nicaragua.

Requisitos para viajar a Perú desde México ante la Covid-19

Presentar un comprobante de vacunación completo

En caso de no ser viajeros vacunados se debe presentar una prueba PCR negativa a Covid-19 por lo menos hecha 72 horas antes del viaje

NO es necesario realizar cuarentena

NO se necesita presentar una prueba PCR negativa a Covid-19 para viajar de México a Perú, a excepción de viajeros no vacunados

Niños menores de 12 años están exentos de presentar una prueba negativa de Covid-19 o comprobante de vacunación. Sólo necesitan un certificado médico de buena salud

Consejos para viajar de México a Perú

El dinero. Es muy recomendable hacer un itinerario de viaje previo para poder conocer un estimado del gasto que se hará en Perú, ya que se aconseja llevar una buena cantidad de dinero para cubrir la estancia. En Perú, la moneda en curso legal es El Sol; un peso mexicano equivale a 0.18 soles peruanos.

Viajar en temporadas accesibles. La mejor época en la que puedes viajar desde México a Perú es en temporadas bajas, ya que habrá menos afluencia de personas y se podrá disfrutar de los mejores atractivos turísticos sin problemas. Las temporadas altas son de enero a febrero y de noviembre a diciembre.

Perú cuenta con un sinfín de atractivos turísticos que no debes perderte ¿Te gustaría conocer este imponente país?. Foto: Pixabay

Portar los documentos necesarios. Aunque el pasaporte es la mejor herramienta para identificarse en otros países, también se pueden llevar otro tipo de identificaciones como la credencial, ya sea de elector o de conducir; y siempre tener una copia de la documentación importante por cualquier situación.

Tomar en cuenta la seguridad. Viajar a Perú es seguro, aunque siempre hay que tomar ciertas precauciones como no llevar artículos de valor a la vista, no recorrer lugares que no se conozcan de noche o lugares considerados como peligrosos por sus habitantes y buscar hospedajes en zonas más seguras.

Probar tours guiados por profesionales. Para explotar al máximo el viaje desde México hacia Perú se pueden contratar tours con guías especializados, que te llevarán a conocer cada rincón del país y sus más importantes atractivos turísticos, qué mejor que conocerlos a través de un experto.

