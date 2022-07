Qué países no aparecen en Google Street View y por qué

Viajar a un lugar totalmente desconocido puede ser todo un reto para muchos viajeros, por lo que una de las herramientas más populares para todos es Google Maps, así como todas las opciones que ofrece a los viajeros. Entre ellas una de las más populares es Street View, pero ¿sabías que no podrás encontrar todos los países entre esta visión panorámica de las calles?.

Si bien Google Maps es una de las herramientas indispensables para buscar una dirección ya sea en un destino desconocido como en la propia ciudad en la que habitas, pero en caso de que estés buscando un dato mucho más concreto sobre cómo luce el lugar o atracción turística, Street View es la mejor opción.

Pero algunos países no están tan de acuerdo con la necesidad de su uso e incluso han sacado de sus calles la vista panorámica que ofrece la popular empresa estadounidense. Las razones varían, pero que mejor que estar preparado conociendo en donde no podrás usar este servicio.

Alemania

Los alemanes son conocidos por ser personas sumamente particulares y por algo no es sorpresa conocer que Street View no está disponible en este país europeo. La razón principal es que los alemanes valoran mucho su privacidad tanto offline como online, por lo que desde hace años esta política ha entrado en conflicto con la herramienta de Google.

Pero esto no solamente es una política del gobierno alemán, sino que los mismos ciudadanos juntaron 250,000 a favor de la eliminación de esta herramienta de las calles de los destinos alemanes, por lo que desde 2011 la empresa abandonó el país. Aún hoy en día puedes ver algunos datos sobre los lugares más populares, pero no de calles y direcciones particulares.

China

China es otros de los países en donde no podrás ver como lucen las calles desde Street View e incluso los mapas que tiene disponibles Maps no son del todo reales. Esto se debe a que las autoridades chinas consideran que esta información puede ser usada para el terrorismo en su nación, por lo que si bien si se muestra la ubicación de atracciones turísticas populares, estas no están un poco modificada, sorprendente.

Venezuela

Uno más de la lista es Venezuela, país que desde hace unos años empezó a desaparecer de la vista satelital de Google y si bien puedes seguir conociendo sus calles y direcciones a través de Maps, no es posible ver mucho más allá de como lucen los lugares, las razones es que este servicio no está instalado en las ciudades del país latinoamericano, posiblemente debido a consideraciones de seguridad de su presidente Nicolas Maduro.

India

India es uno más de los países que durante años se mostró bastante tajante respecto al uso de Street View en su país, las razones también están relacionadas con el temor de las autoridades indias de que esta tecnología pudiera ser usada en ataques terroristas, pero su postura recientemente ha cambiado y Google ha empezado un programa piloto para iniciar a digitalizar los destinos de este país, así como para mostrar el nivel de tráfico en sus calles más concurridas.