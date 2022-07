Qué pasa si mi visa vence mientras estoy en Estados Unidos

Al momento de viajar al extranjero, es importante no confundir la visa con el pasaporte. El pasaporte es un documento migratorio necesario para salir del país, y la visa puede o no ser obligatoria, dependiendo de la nación que queramos visitar. En el caso de Estados Unidos, sí se requiere de una visa para ingresar, y se debe tener en cuenta que esta nación en particular es muy estricta en temas migratorios.

Cuando se tramita la visa americana o estadounidense, no a todos se les concede. Sin embargo, quienes sí la obtienen y pueden visitar al país vecino, deben seguir normas estrictas para que su visa no sea cancelada. Uno de los aspectos fundamentales, es el tiempo de permanencia en Estados Unidos.

Qué pasa si mi visa vence estando en Estados Unidos

Según el tipo de visa solicitado, es el tiempo que se puede estar en suelo estadounidense. Pondremos de ejemplo la visa de turista, que es la más común, aunque lo explicado puede ser aplicable a cualquier otro tipo de visa americana.

Hay que recordar que se aconseja que, al momento de viajar, tanto nuestra visa como nuestro pasaporte cuenten con 6 meses de vigencia al momento de regresar. Esto es una recomendación, mas no obligatorio. Sí se puede viajar con una vigencia menor en el pasaporte o en la visa, aunque puede acarrear algunos problemas si no alcanzamos a regresar antes de que estos venzan.

En el caso específico de la visa estadounidense, si por cualquier motivo te encuentras en Estados Unidos y por algún contratiempo ajeno a tu persona permaneces más tiempo de lo esperado, no hay problema mayor siempre y cuando se respete el tiempo fijado en el formulario I-94, el cual es el formulario de registro de entrada/salida, también llamado permiso de estancia.

Dicho formulario es muy importante siempre, pero más en este tipo de casos. Cuando se ingresa a Estados Unidos, en el Formulario I-94 las autoridades migratorias fijan el tiempo autorizado de permanencia. Es posible salir antes, pero no después. Por tanto, si tu visa vence, pero tienes todavía días de acuerdo con el permiso de estancia, no tienes de qué preocuparte.

Por otro lado, si tanto tu permiso de estancia como tu visa han vencido y sigues en Estados Unidos, lo más recomendable es que te pongas en contacto inmediato con tu consulado, para informar sobre tu caso. Si son situaciones ajenas a tu control (retraso en el vuelo, cancelación, una pandemia), se cuenta con protocolos para evitar cualquier sanción, pero debes tener documentos que comprueben la situación que describes.