¿Qué pasa si no llego 2 horas antes al aeropuerto?

Incluso adquirir boletos con un mes de anticipación no tiene gran diferencia a hacerlo dos semanas antes del viaje, sin embargo, cuando se trata de vuelos internacionales se recomienda altamente adquirirlos con un mes de anticipación, ya que es más fácil encontrar precios bajos de esta manera.

En caso de no estar a tiempo para tomar el vuelo, la aerolínea está en su derecho de aceptar a pasajeros que estén en lista de espera de un vuelo, los cuales ocuparán los asientos libres, en caso de que esto pase, la empresa está en su derecho de negar tu embarque sin ningún tipo de compensación.

Es importante mencionar que la salida de un vuelo no es la misma que el cierre de puertas, pues esta última suele ser entre 15 y 20 minutos antes de la hora de salida establecida, razón por la cual es importante estar en el tiempo justo en el aeropuerto y en el punto para evitar perder un asiento en el embarque a la hora de que todos los pasajeros aborden.

Claro, sólo hablamos sobre vuelos nacionales, ya que al hacer vuelos internacionales es muy diferentes. El tiempo de espera para vuelos fuera del país es más alto, por lo que las aerolíneas recomiendan estar por lo menos 3 horas antes de la hora de la salida , ya que hay muchos más detalles por verificar como el pasaporte, visa, boletos de avión, reglamentos, equipajes, etc.

En realidad, NO PASA NADA, ya que para tomar un vuelo nacional las aerolíneas sugieren estar 45 minutos antes de la hora de salida , esto para organizar mejor su salida, documentar las maletas, comprarse algún snack antes del vuelo, checar documentos y confirmar que todo lo que se planeaba llevar en el equipaje esté ahí.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.