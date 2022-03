¿Qué pasa si no llego a tiempo a mi vuelo?

A la hora de viajar es muy común no llegar a tiempo a un vuelo, lo que causa gran preocupación debido a que implica diferentes pérdidas como tiempo y dinero, en caso de que esto suceda, te contamos lo que tienes qué hacer. En la actualidad, diferentes aerolíneas sugieren estar 45 minutos antes en el aeropuerto para vuelos nacionales, mientras que para internacionales es de 3 horas, para así poder evitar cualquier contratiempo.

Si no llegas a tiempo a tu vuelo hace que lo pierdas, la consecuencia principal, en caso de que esto suceda existen diferentes alternativas, de las que más adelante te hablamos. Existen dos formas: perderlo por error propio o por cuestiones de los servicios aéreos, ante estos casos sólo queda seguir las instrucciones de la aerolínea.

¿Qué hacer si pierdo mi vuelo?

Lo primero que hay qué hacer ante estos casos es ponerse en contacto con la aerolínea para avisar que se llegará tarde o no se presentarán, esto podría ayudar a recuperar por lo menos un porcentaje del costo del boleto, pues podrán darle la oportunidad a otra persona de viajar. Es muy probable que cuando se avise se hable sobre una tarifa de cambio, la cual ayudará a poder viajar cambiando la fecha u hora del viaje ya establecidas, también es común que la tarifa haya aumentado, así que se debe pasar una diferencia. En conclusión, es importante llamar para informarse sobre cambios de última hora y así evitar perder por completo el valor del boleto, pero no aplica en todos los casos.

En caso de estar presentes en el aeropuerto lo mejor es acudir al mostrador de la aerolínea para informarse al respecto; hablando con una persona responsable se puede explicar lo sucedido y así asesorarse sobre el siguiente paso, el cual podría ser ponerlos en lista de espera para otro vuelo del mismo día o cancelarlo de manera definitiva; la primera opción suele implicar pagar algo más por el vuelo.

Pero no todos los casos son iguales, todo dependerá de la aerolínea en la que planees viajar, pues algunas tienen establecidas sus propias reglas y no tienen ningún tipo de solución para la hora de imprevistos con los vuelos, sobre todo cuando se trata de vuelos baratos y no se adquirió algún seguro antes, durante la compra.

¿Cuántas horas hay que estar en el aeropuerto?

No hay duda de que uno de los temores más grandes a la hora de viajar en avión es perder el vuelo por un retraso, esto es algo que suele suceder con mucha frecuencia, debido a que muchos no se informan o desconocen sobre el tiempo de anticipación en el que se debe estar en el aeropuerto. Sea cual sea el motivo, perder un vuelo implica una gran pérdida tanto de tiempo como de dinero.

Por este motivo es sumamente importante informarse sobre el tiempo de anticipación con el que se debe llegar al aeropuerto para poder llegar a la hora adecuada. Según expertos, se recomienda realizar una rutina antes de un vuelo, la cual consiste tener todo listo antes del vuelo y evitar contratiempos en el mismo día.

Se debe preparar con antelación todo aquel documento necesario para viajar, la maleta de viaje y hasta la ropa que se llevará durante el viaje, pues así se evita estar haciendo todo de última hora y perder tiempo en hacerlo.

También, al organizarse para viajar, hay que tomar en cuenta otros factores que podrían intervenir en el momento de ir desde casa hacia el aeropuerto, como el tráfico desde un punto a otro, la demora de los servicios de auto, en caso de requerirlos, y las paradas que se pueden atravesar a la hora del traslado.

Entonces, para vuelos nacionales, las aerolíneas sugieren estar 45 minutos antes de la hora de salida, esto con la intención de organizar mejor la salida; documentar maletas, comprarse un snack antes del vuelo, checar documentos y confirmar que está todo el equipaje que planeabas llevar al viaje.

Pero para vuelos internacionales, el tiempo es más alto. Aerolíneas recomiendan estar 3 horas antes de la salida de un vuelo, ya que hay muchos más detalles que checar como pasaporte, visa, boletos de avión, etc.

Es muy importante mencionar que la hora de salida del vuelo no es la misma que la del cierre de puertas, ya que esta última podría ser entre los 15 y 20 minutos antes de la hora de salida establecida, otra razón importante por la cual estar el doble de tiempo antes en el lugar y así evitar perder el asiento en el embarque.

En caso de que no estés a tiempo para tomar tu vuelo, el avión tiene el derecho de aceptar a pasajeros que estén en lista de espera de un vuelo, los cuales ocuparán los asientos libres y en caso de que esto suceda, la aerolínea negará tu embarque sin ningún tipo de compensación. Por estas razones, es importante tomar el tiempo necesario para estar en el aeropuerto a la hora adecuada.

¿Qué pasa si no llego 2 horas antes al aeropuerto?

¿Cuántas horas hay que estar en el aeropuerto?

¿Cuánto tiempo antes hay que comprar un vuelo?

¿Cuántos aeropuertos hay en la Ciudad de México?