Los viajes al extranjero son sin lugar a dudas muy emocionantes para muchos viajeros, especialmente al momento de ir coleccionando los sellos de sus pasaporte, pero en muchos casos no se incluye uno con la fecha de salida. ¿Esto puede representar un problema al regresar a tu país? especialmente si regresas desde Estados Unidos.

Para muchas personas que gustan de los viajes, tener un pasaporte lleno de sellos diferentes definitivamente es un sueño, sin embargo hoy en día se están automatizando varios de los procesos, entre ellos los sellos que se ponen en los documentos de los viajeros.

Esto puede parecer problemático especialmente en países en donde existe una gran regulación de migración como lo es Estados Unidos. Las autoridades de CBP suelen intervenir a cada uno de los viajeros que ingresan a su país con una serie de preguntas en donde se busca saber el motivo de viaje y el tiempo de estadía, así como el lugar de hospedaje y mucho más.

Qué pasa si no te sellan el pasaporte mexicano al salir de Estados Unidos

Normalmente las autoridades encargadas de regular el transito hacia el territorio estadounidense otorgan un tiempo máximo de 180 días para permaecer en el país, es decir 6 meses en caso de que portes una visa de turista, pero el tiempo puede ser menor, todo depende de las necesidades de cada viajero.

E todos lo casos, la fecha máxima autorizada de salida del país por el oficial a cargo para los viajeros será visible en un sello en su pasaporte. Pero ¿Qué pasa si no te firman el pasaporte?, esto ¿es normal?.

Recientemente Michael Silva, de asuntos públicos y enlace con la comunidad fronteriza de CBP resolvió esta duda, afirmando que hoy en día ya no se suelen sellar los pasaportes a los viajeros que llegan por avión a Estados Unidos.

Esto se ha vuelto normal debido a que muchos de los procesos se han automatizado y hoy en día los oficiales fronterizos de Estados Unidos como de varios países del mundo llevan un registro digital, por lo que ya no es necesario recibir una estampa o sello en el pasaporte.

Por lo que en caso de que no hayas recibido un sello en tu pasaporte no deberás de preocuparte, ya que tu registro fue hecho de forma electrónica y no necesitas hacer nada al respecto para obtenerlo.

Te recomendamos leer:

En caso de que quieras conocer tu fecha máxima de estadía en Estados Unidos, lo único que deberás de hacer es ingresar en la página oficial de CPB y dar clic en el apartado de "¿Cuánto tiempo más puedo permanecer en los Estados Unidos?", o bien checarlo directamente en la app de CBP One, ahí podrás consultar toda la información de tu viaje.