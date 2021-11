A casi dos años de la pandemia del Covid-19 todos sabemos que para viajar a algunos lugares internaciones se tiene que presentar una prueba negativa del mencionado virus, incluso, aunque haya personas con esquema de vacunación completo, existen destinos que piden ambos requisitos.

La prueba negativa a Covid-19 se tiene que presentar en el aeropuerto de partida, antes de subirse al avión. La recomendación principal es llevar los documentos impresos y en digital para no tener ninguna dificultad al mostrarlas.

Lo mejor es hacerce la prueba de Covid-19 con anticipación viaje al que va realizar, debido a los requisitos de cada país son diferentes, se sugiere que todos los viajeros consulten previamente las características que deben cumplir sus pruebas.

¿Qué pruebas de Covid-19 son aceptadas para viajar?

Una de las pruebas aceptadas para viajar es la PCR, esta es sensible, lo que sigifica que logra hallar la proteína más allá de la superficie del virus. La muestra se obtiene por hisopado nasofaríngeo en cuestión de minutos y los resultados pueden tardar un par de horas. La PCR da positivo aun durante los últimos días de la enfermedad.

También se puede realizar la antígenos, que identifica el virus cuando está en el pico dela infección, la toma también se obtiene por hisopado nasofaríngeo y, aunque no es tan sensible como la PCR no deja de ser confiable y los resultado se entegan significativamente más rápido.

La elección qué prueba hacerse es 100 por ciento del pasajero, y probablemente sea tomada a partir del presupuesto asignado por viaje o e la seguridad que quiera tener ante la enfermead.