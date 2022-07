Qué puedo hacer si perdí mi pasaporte mexicano en el extranjero

Ya sea por motivos de trabajo o vacacionales que una persona se encuentre en el extranjero, siempre se hace la recomendación de tener en un lugar seguro todos los documentos e identificaciones. Fuera del país, la identificación oficial que se acepta es el pasaporte o la visa, de ahí que sea muy importante mantenerlo seguro. No obstante, puede ocurrir que nuestro documento migratorio sea hurtado, que lo hayamos olvidado, o perdido.

Cuando algo como esto ocurre, es muy común entrar en pánico y no saber qué hacer, porque sin pasaporte no se puede abordar un avión o cruzar a otro país. Si estás en una situación como esta, no te preocupes, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un protocolo para actuar.

Si estás en el extranjero y perdiste tu pasaporte, independientemente del motivo, se tiene la posibilidad de conseguir un pasaporte mexicano de emergencia, el cual cubre el resto de la estancia hasta el regreso al país. Ahora te explicamos cómo puedes solicitarlo.

Cómo tramitar un pasaporte mexicano de emergencia

Levantar un acta del pasaporte perdido

Antes de que puedas solicitar un pasaporte de emergencia, debes reportar que perdiste el tuyo. Para ello, es necesario acudir a las autoridades correspondientes, es decir, asistir con la policía local de la ciudad y país en donde uno se encuentre, para después dirigirte al consulado o embajada mexicana más cercana.

Tramitar el pasaporte mexicano de emergencia en el consulado

Una vez que cuentes con tu reporte, podrás empezar el trámite en el consulado. Se te pedirá una serie de documentos, que son los siguientes: fotos tamaño pasaporte, un documento oficial de identificación (puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional), el boleto de regreso al país, recibo de pago o te cobrarán en efectivo y, si la tuvieras, la copia del pasaporte anterior.

Recoger el nuevo pasaporte

Deberás acudir al consulado en la fecha que se te indique para recoger tu pasaporte de emergencia. Es importante considerar que este documento es distinto a un pasaporte regular, y puede tener una vigencia de un mes o de un año, dependerá del caso. Sin embargo, debes recordar que no se pueden tramitar dos pasaportes de emergencia, así que es mejor ser muy cuidadoso con éste.

Te recomendamos leer:

Una vez que estés en México, tienes que tramitar de inmediato un nuevo pasaporte, ya que el pasaporte de emergencia no te servirá para volver a salir del país. Por otro lado, si quieres evitar perder tu pasaporte, recuerda llevarlo contigo en algún lugar seguro, y como precaución extra, contar con alguna copia en digital.