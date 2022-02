¿Qué se hace en Semana Santa en Mazatlán?

Claro que estando en Mazatlán es imposible no aventurarse en su hermosa playa , una de las más aclamadas de México, sin embargo, otra playa que se destaca en el lugar es la de Isla Venados, el sitio Google recomienda como actividad visitar dicho destino ubicado a sólo 2,3 kilómetros de la ciudad, donde encontrarás calmadas aguas azules y cristalinas, arena suave y blanca, un buen clima y espacios repletos de naturaleza. Pero no sólo eso, en el lugar puedes rentar diferentes vehículos para actividades acuáticas como kayaks, lanchas, motos acuáticas y hasta cuatrimotos, incluso, practicando sólo buceo, un lugar imperdible en el destino.

Durante la esperada Semana Santa la conocida Perla del Pacífico se llena de turistas de todas partes del mundo, esto para disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer. Una de las actividades imprescindibles en Mazatlán durante los días santos es recorrer su extenso malecón, de acuerdo con información de Sectur, este tiene una extensión de 8 kilómetros para poder gozar de las más hermosas playas; la playa, el sol y la arena, durante la tarde no puedes dejar de admirar sus atardeceres, conocidos como unos de los más hermosos de todo México, pero no sólo eso, el lugar se llena de personas caminando, puestos de venta, música en vivo y toda la diversión; entre sus monumentos más destacados se encuentran la Mujer Mazatleca y el Pedro Infante en su motocicleta.

Sinaloa.- ¿Ya planeaste tus vacaciones de Semana Santa? Uno de los destinos favoritos en México de los viajeros para disfrutar de dicha celebración religiosa anual y gozar de días libres, donde se descansa del trabajo, la escuela y todos los problemas, es Mazatlán , Sinaloa, un singular destino turístico que por muchos años se ha destacado por tener una de las playas más hermosas de todo México, informa la Secretaría de Turismo, asimismo, es conocida como La Perla del Pacífico. Pero no sólo eso, diferentes atractivos turísticos para visitar , tales como su Centro Histórico, su cultura, belleza arquitectónica, gastronomía, artesanías y de más.

Gilberto Coronel Periodista Web

