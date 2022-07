¿Qué se puede hacer si perdí mi vuelo por llegar tarde?

Uno de los miedos más frecuentes entre los viajeros que suelen transportarse en avión es el perder un vuelo. De hecho, perder nuestro transporte, ya sea vuelo, tren o autobús es un motivo de insomnio, porque este error llega a tener consecuencias en todo nuestro itinerario de viaje, sea de trabajo o de placer.

Hay personas que en su vida diaria están acostumbradas a ser muy puntuales y siempre miden el tiempo de cada una de sus actividades y traslados, ellas suelen tener menos motivos de preocupación y son bastante precavidas. Sin embargo, en el extremo opuesto hay quienes se caracterizan por llegar tarde a todo tipo de reuniones, ¿qué pasa cuando se llega tarde a abordar?

Aunque hay quienes afirman que no se puede perder un vuelo y la aerolínea espera a los retrasados, en realidad no es así. Sí es posible abordar un vuelo a última hora, pero no es recomendable en lo absoluto, ahora te explicaremos por qué.

Muchas aerolíneas suelen hacer sobreventa de vuelos, es decir, venden más asientos que los disponibles, porque saben que hay cierto porcentaje promedio de viajeros que, o cancelan su vuelo, o no llegan a abordarlo. Así pues, cuando una persona pareciera que ya no se va a presentar, porque no ha hecho check in en línea, por ejemplo, es muy seguro que pierda su asiento.

Así pues, perder un vuelo por llegar tarde sí es posible, y es un gran problema. No para la aerolínea, como sí para el viajero. Si la persona en cuestión no está a la hora de abordaje asignada y perdiera la oportunidad de viajar, la aerolínea está libre de toda responsabilidad y no se puede hacer ninguna reclamación.

En situaciones como estas, la aerolínea puede ampararse en que la pérdida del vuelo recayó en el viajero, por lo cual no tiene ninguna obligación de restituir el dinero u ofrecerle un asiento en el siguiente vuelo disponible.

Para evitar este tipo de casos, se recomienda llegar con tiempo de anticipación al aeropuerto. Lo aconsejable es estar al menos una hora y media antes de un vuelo internacional y una hora antes de un vuelo nacional, aunque estos tiempos pueden variar según se vaya o no a documentar, sea o no temporada alta y otras cuestiones.

Lo mejor es no arriesgarnos a perder un vuelo por impuntualidad, porque no importa cuánto se reclame, en estos casos la aerolínea no está en obligación de hacer nada.