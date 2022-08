¿Qué significan las banderas de colores en playas, sobre toda la de color rojo? Aquí te contamos

León, Guanajuato.- Cuando se visita una playa, se deben tomar en cuenta los señalamientos para antes de entrar al océano, por eso se colocan banderas y señalamientos, aquí te contamos que significan cada una de las banderas que se colocan en las playas del mundo, para que tomes medidas de precaución al visitar tu próximo destino:

-Bandera verde:

Este es el color de bandera que significa que que es una playa completamente segura para disfrutar un día en el mar, playa, sol y arena.

-Bandera amarilla:

Este es el color que indica precaución, esto quiere decir que es posible bañarse y disfrutar del mar, pero el oleaje es fuerte y revuelto de lo normal, no es imposible bañarse pero hay que tomar precauciones y si no sabes nadar no es un gran idea, el mar puede ser traicionero.

-Bandera roja:

Este es el color que indica que es una zona peligrosa para nadar, lo mejor es hacer caso a la recomendación y retirarse incluso de la orilla del mar.

-Bandera negra:

Este color de bandera indica que las condiciones del clima y oleaje no permiten el acceso a la playa, y que será imposible acceder a ella porque se encuentra completamente cerrada por el mal tiempo.

-Bandera blanca:

Esta bandera representa peligro de moluscos o animales, se utiliza para informar a los bañistas la presencia de los “quemadores” que en temporadas de lluvias abundan algunas playas del mundo.

Ya que conoces el significado de las banderas de colores en la playa toma tus precauciones y disfruta de tus vacaciones a la playa o viaje con precaución y con tiempo de antelación.