Recesión económica, la nueva amenaza para el turismo en México y el mundo

México.- Al ser una actividad no de primera necesidad, el turismo es la primera industria que se ve afectada ante las crisis, es por ello que los expertos en el tema prevén que, de nueva cuenta, los servicios turísticos vuelvan a verse perjudicados, ahora por la recesión económica.

Con el arribo y la expansión de la pandemia de Covid-19 en el mundo, el sector de servicios turísticos fue el que más afectación sufrió al cerrarse los países a viajes no esenciales y al imponerse limitaciones en espacios de esparcimiento. Ahora, luego de superar las crisis que generó la contingencia sanitaria, una nueva amenaza viene para el sector terciario.

De acuerdo a la especialista en turismo internacional y creadora de la marca CDMX, Irene Muñoz, hizo hincapie en que aunque en estos momentos no se puede prever cuál será la crisis que generará la recesión económica, el país se debe preparar para hacerle frente.

“Viene una recesión. ¿Cuál es la industria primera que se sacrifica? La turística. Es la primera porque es un bien que no es necesario, no lo requieres para vivir, no lo requieres para seguir trabajando y sí te genera un gasto. Ahorita no podemos ver cuál es la crisis que nos puede generar, porque esa va a venir y hay que prepararnos para ello”, apuntó.

Durante su participación en el panel "Mejores prácticas en materia de promoción y desarrollo turístico", la excolaboradora de Pro México sostuvo que, pese a que el país se debe preparar para la recesión, la quinta ola de Covid-19 en el territorio nacional tendrá un impacto menor en esta temporada de vacaciones de verano 2022.

“Somos un país abierto, es verano, están vendidos hoteles, aviones y siempre hay cancelaciones para las personas que se enfermen antes de salir; sin embargo, no hay que dormirnos en los laureles y prepararnos para la siguiente crisis que va a ser la recesión”, sentenció.

En tanto, en este mismo tenor, la directora general de Brand USA en México y Latinoamérica, Lourdes Bertho, destacó que para este época de vacaciones los hoteles y destinos turísticos de la nación se encuentran llenos, al tiempo que pronosticó que las cancelaciones serán mínimas.

“La información de clientes en México tanto de hoteles como destinos, están llenos para el verano; las cancelaciones serán esporádicas y creo que ha ayudado el modelo de seguro de viaje implementado por líneas aéreas y hoteles, el cual ha permitido ser más ágiles en cancelaciones de último momento”, refirió durante el último día de las Juntas Binacionales llevadas a cabo por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).