Renueva Disney el paseo "Jungle Cruise" dejando atrás los estereotipos raciales

Estados Unidos.- Por fin Disney ha reestructurado Jungle Cruise, una de las atracciones más clásicas de sus parques temáticos. El nuevo aspecto de esta zona de entretenimiento se da después de las criticas que la empresa recibió, las cuales señalaban que las representaciones que tenía eran racistas, por lo que la compañía del ratón ha decidido retirar todos los elementos ofensivos.

Luego de que se desaprobara en diversas ocasiones el uso de figuras y robots animatrónicos aludiendo a los nativos africanos, los líderes de la empresa del ratón Mickey Mouse tomaron la decisión de renovar la atracción Jungle Cruise, tanto en Disneylad como en Disney World, ubicados en California y Florida, Estados Unidos, respectivamente.

Carmen Smith, ejecutiva de inclusión y desarrollo creativo de Walt Disney Imagineering, destacó, en un comunicado, que tienen la responsabilidad de asegurar que las experiencias que ofrecen "reflejen las voces y la perspectiva del mundo que nos rodea".

Fue el pasado mes de enero del presente año, cuando el corporativo dio a conocer que estaba reconsiderando el diseño del Jungle Cruise, puesto que se había criticado la escena en la que aparecen los "nativos" a quienes se pintaba como amenazantes y primitivos.

Será hasta el próximo viernes 16 de julio cuando los visitantes puedan apreciar la renovación de la clásica atracción en Disneyland, mientras que no será sino hasta finales de este verano cuando estas actualizaciones estén listas en Disney World.

Cabe mencionar que además de retirar las representaciones ofensivas, se incorporarán elementos nuevos, entre ellos, nuevas escenas con nuevos personajes, así como un grupo de safari atrapado en un árbol.

El equipo de la empresa multimillonaria sostuvo que, además de todo, quería lograr un equilibrio entre un sentido de inclusión y poder conservar el modelo clásico, que millones de visitantes recuerdan, de acuerdo a lo señalado por Chris Beatty, ejecutivo de cartera creativa de Walt Disney Imagineering.

El 28 de julio próximo será estrenada la adaptación cinematográfica de "Jungle Cruise", la cual estará protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Jungle Cruise no ha sido la única atracción de Disney que ha sido duramente criticada por sus representaciones raciales estereotipadas. Otra que ha despertado gran controversia en los turistas en el paseo de "Splash Mountain", la cual contó con personajes de "Song of the South", la cual es considerada como la película más racista del estudio por representar estereotípicamente a los negros del sur antes de la guerra.

Ante ello, el pasado mes de junio, Disney anunció que también renovaría dicha atracción, tomando a los personajes de "La Princesa y el sapo", cinta que tiene a la primera princesa negra animada de The Walt Disney Company.

