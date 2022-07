¿Se puede salir del país si el pasaporte tiene sólo dos meses de vigencia

Cada país y región tiene sus propias normas migratorias con respecto al ingreso y salida de su nación. Hay países que tienen un control más severo y otros que podrían parecer más suaves. Esta divergencia entre naciones y políticas de migración llegan a crear confusiones, porque se pueden dar por sentadas algunas cosas que en el país de origen no apliquen como sí en otros.

Hoy nos detendremos en cuanto a la vigencia del pasaporte mexicano y su uso práctico, ya que suele generar diversas dudas cuando se está planeando un viaje al extranjero.

Una de las preguntas más frecuentas que hacen los viajeros que piensan salir del país es: ¿cuánta vigencia mínima debe tener el pasaporte para salir de México? ¿Dos meses, seis meses, pocas semanas? Estas preguntas llegan a unirse a otras como: ¿qué pasa si mi pasaporte vence y no he regresado a México?

Para resolverlas es muy importante tener presente que la respuesta llega a variar ligeramente según cada situación en particular. Para no meternos en problemas lo más aconsejable es ser viajeros responsables. Un viajero responsable es aquel que está al tanto de las políticas migratorias no sólo de su país, sino también de la nación a la que va a visitar.

De forma muy sencilla, a la pregunta de si se puede salir del país si el pasaporte tiene dos meses de vigencia, la respuesta es sí. Sí se puede salir de México con una vigencia de dos meses o incluso menor, pero no se recomienda, en especial si el viaje puede alargarse.

Además, aquí cabe destacar que, si bien sí está permitido salir del país con un pasaporte de vigencia menor a seis meses, la nación a la que vayamos a viajar puede exigir que nuestro pasaporte tenga 6 meses de vigencia. Ahí, la regla a la que debemos atenernos es la de nuestro país destino, no de origen.

En resumen, lo más aconsejable siempre será viajar con un pasaporte que todavía tenga medio año de vigencia, ya que nos arriesgamos menos y suele ser el tiempo estándar que exigen otros países a sus turistas. No obstante, en caso de emergencias, se puede viajar también, aunque nosotros recomendamos a nuestros lectores siempre informarse sobre las políticas migratorias del país que pretenden visitar.

Por último, lo que sí es un hecho, es que no se puede viajar al extranjero sin pasaporte. Incluso para naciones que otorgan visas, como Estados Unidos, es indispensable contar con pasaporte vigente para salir de México.