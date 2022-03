Semana Santa: Tres actividades acuáticas para hacer en el pueblo mágico Sayulita, Nayarit

Si quieres vivir una experiencia sin comparación, no dudes en visitar Sayulita entre junio y noviembre, pues en estas fechas, cuando inicie el atardecer, podrás disfrutar de la liberación de tortugas golfinas, esto porque en este Pueblo Mágico hay un campamento tortuguero. Y de enero a marzo, desde la línea de playa, es posible ver el salto de las hermosas ballenas jorobadas.

Como antes se mencionó, en Sayulita la actividad acuática principal es practicar surf, el deporte ideal para enamorarse de la playa de este destino de Nayarit, en donde podrás poner a prueba tus habilidades para la tabla y pasearte entre el perfecto oleaje de sus aguas. Aunque si no sabes cómo surfear, no te preocupes, ya que hay personas completamente capacitadas y profesionales que te enseñan cómo hacerlo.

Aunque si lo tuyo no son los deportes extremos, puedes tirarte bajo el sol y disfrutar de días muy cómodos desde sus camastros, la arena o sus emblemáticas hamacas. Si quieres un descanso total, lo ideal es dejar de lado todos los aparatos electrónicos y disfrutar de la naturaleza y las maravillas que te ofrece este lugar.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.