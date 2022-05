Tres ciudades de Sinaloa para visitar por su rica gastronomía

En Guasave hay una gran variedad de platillos , a diferencia del resto de Sinaloa , en esta ciudad se destacan platillos elaborados con diferentes carnes de animal, pero los pescados y mariscos no se quedan atrás. Algunos platillos destacados son la birria, los tacos de carreta, tamales, el caldo de res, la famosa cazuela, las gorditas, tostadas, tacos dorados. Y como postres están los hot cakes, panes, coricos, empanadas, pinturitas, cocadas, ates, frituras y más.

Y ni qué hablar sobre los postres típicos de la ciudad, como el pan de mujer, las empanadas rellenas, coricos, pinturitas, cacahuates garapiñados y más. Entre las bebidas típicas están las aguas frescas que no pueden faltar, algunas son la horchata, cebada, jamaica, agua de limón, o el tepache.

En la gastronomía de Culiacán se pueden destacar los platillos elaborados con pescados y mariscos, tales como los camarones al ajillo, el ceviche de camarón, los callos de hacha, el pescado empanizado o zarandeado, camarones rellenos, los aguaciles, tamales barbones, entre muchos más que no debes perder la oportunidad de perderte. Otros platillos muy populares son a base de diferentes carnes, entre los que se pueden destacar la machaca con verdura, las enchiladas, chiles rellenos, chilorio y más. Para acompañar se puede disfrutar de quesos frescos, secos, con chile, requesón, jocoque y otras variedades derivadas del animal.

