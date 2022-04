Tres lugares GRATUITOS para 'noviar' con tu pareja en Sinaloa esta Semana Santa

Ya si lo que deseas es una salida mucho más especial puedes visitar algún Pueblo Mágico de Sinaloa, como El Fuerte, que está repleto de naturaleza, cultura y tradición en cada rincón, el lugar perfecto para disfrutar de esta Semana Santa y sin tener que gastar tanto, ya que no tiene ningún costo recorrerlo y ofrece un gran número de aventuras.

Estar afuera del jardín no tiene ningún costo, aunque entrar es de muy bajo costo, pues su boleto apenas cuesta $20 pesos por persona y lo vale cada peso, debido a que está repleto de especies de plantas muy poco conocidas en Culiacán, así como diferentes obras de arte. Además, cuenta con varios espacios como bancas, sillones, etc., para sentarse a disfrutar de las maravillas de la naturaleza.

Si estás es Culiacán y prefieres una salida en la que no se involucre el mar, el sol o la arena, no te preocupes que te contamos sobre el lugar perfecto para noviar en la ciudad. Se trata de las afueras del Jardín Botánico, un lugar repleto de naturaleza para pasarla muy bien al lado de tu pareja y poder armar algún picnic para recibir la tarde juntos.

El Malecón de Mazatlán es uno de los sitios turísticos más populares de la Perla del Pacífico, en donde podrás ahorrar bastante debido a que no tiene ningún costo pasearse por este, tampoco disfrutar de la brisa del mar, su suave arena y los rayos del sol, mucho menos disfrutar de un romántico atardecer al lado de esa persona especial. Pero eso no lo es todo, también puedes darte una vuelta por el Centro Histórico de Mazatlán y conocer más sobre su cultura, tradiciones y gastronomía.

Si te encuentras en Mazatlán o planeas ir, uno de los lugares gratuitos que no puedes perderte por nada del mundo es su famoso Malecón, uno de los más largos de toda Latinoamérica, y el lugar perfecto para pasearse, disfrutar de la playa, conocer más sobre la gastronomía mazatleca y sus botanas, y hasta tomarse las mejores fotografías.

No necesitan organizar las vacaciones más costosas ni irte tan lejos , Sinaloa es un estado que tiene un sinfín de lugares para visitar mientras andas "noviando", por lo que te contamos de los favoritos de las parejas para que con tiempo te puedas organizar.

Sinaloa.- Esta Semana Santa cada vez está más cerca y es el momento perfecto para no dejar de lado el romance y salir con la pareja . Las salidas de este periodo vacacional no son para nada un sinónimo de derroche de dinero, pues hay una gran variedad de lugares turísticos que puedes visitar y disfrutar de un buen día al lado de quien más quieres.

