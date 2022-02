Tres lugares turísticos de Nogales, Sonora, el lugar de origen de David Zepeda

Nogales , ubicada en el estado de Sonora, no sólo es conocida por ser un cruce fronterizo, también por múltiples atractivos turísticos, desde una exquisita gastronomía hasta bellos edificios, importantes monumentos, apreciadas tradiciones y mucho más por conocer ¿Te gustaría visitar Nogales, Sonora?

México.- Fue un día 19 de septiembre de 1973 cuando en Nogales , Sonora, nació una de las más importantes estrellas de la televisión mexicana; el reconocido actor, cantante, modelo y abogado David Zepeda , el famoso galán de las telenovelas que por años ha flechado corazones en la audiencia mexicana, aunque también a nivel internacional. La ciudad en donde nació el apuesto artista cuenta con diversos atractivos turísticos que no te puedes perder al visitarla, teniendo como el más destacado su inigualable gastronomía.

