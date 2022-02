Tres playas bonitas de Sinaloa para visitar durante Semana Santa

La playa, arena, el sol, los atractivos perfectos para esta Semana Santa , pero no es lo único para visitar, ya que en El Maviri, Topolobampo, también hay restaurantes que enaltecen la gastronomía mexicana y también clubes de playa para pasarla al máximo en sus impresionantes fiestas.

A tan sólo 30 minutos de Los Mochis, Sinaloa, se ubica la Playa El Maviri , justo en el Mar de Cortés, un lugar irreal por su belleza natural, en el que no debes dudar para visitarlo durante Semana Santa o tus próximas vacaciones, ya que ofrece todo tipo de atracciones y actividades para un buen viaje en Sinaloa. De acuerdo con Google Maps, a dicha playa se puede llegar tomando la autopista Los Mochis-Topolobampo, un lugar muy tranquilo y maravilloso por todos lados.

Según indican medios de comunicación especializados en turismo, la playa también ofrece recorridos en cuatrimotos, kayak o masajes a la orilla del mar, de la misma manera, es común encontrar eventos al aire libre frente a la playa como festivales de diferentes géneros de música. Gracias a que no cuenta con tanta iluminación artificial, los espectáculos son increíbles bajo la luz de la luna y las estrellas.

No puedes perderte de las mejores playas de Sinaloa, como Cerritos, ubicada en Mazatlán. Foto: Instagram

Esta Semana Santa no te puedes perder visitar la Playa Cerritos ubicada en Mazatlán , Sinaloa, un destino turístico muy popular en el estado, ya que se trata de una de las playas más hermosas en todo México e ideal para todo tipo de actividades en la naturaleza como paseos en lanchas y práctica de surf. El destino rodeado de montañas rocosas cuenta con aguas de bajas temperaturas y un oleaje de ensueño.

En el lugar se suelen vender todo tipo de botanas para no andar por la playa con hambre, tales como viejitas preparadas, mangos en temporada, diferente fruta picada, dulces típicos sinaloenses como las famosas cocadas, banderillas, jamoncillos y de más postres, así como bebidas para mantenerse muy bien hidratado.

Partiendo desde Culiacán hacia Nuevo Altata se hacen alrededor de una hora y 16 minutos , según Google Maps, lugar en el que podrás gozar de una gran experiencia vacacional sin alejarte tanto de tu lugar de residencia, año con año, durante los días santos el lugar cobra una cuota de entrada de bajo costo, aunque este año todavía se desconoce cuánto será, la Secretaría de Turismo no ha dado a conocer detalles, pero cerca de dichas fechas lo hace a través de comunicados oficiales.

Sin lugar a dudas, Sinaloa es uno de los estados de México que tiene algunas de las mejores playas para visitar , así que no te pierdas esta lista sobre las tres que no debes dejar pasar la oportunidad, principalmente ahora que está cerca Semana Santa, un periodo vacacional muy bien aprovechado para irse a los destinos playeros más destacados.

Sinaloa.- Se acerca la Semana Santa y los planes más importantes para muchas personas es comenzar a buscar destinos para visitar durante dichas fechas; si estás con la misma idea y no quieres ir muy lejos, te contamos sobre las playas más bonitas que hay en Sinaloa para gozar de un viaje único y disfrutar al máximo en familia o con los amigos del sol, la playa y la arena.

