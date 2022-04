Tres playas perfectas para acampar en Sinaloa estas vacaciones de Semana Santa

Leer más: Tres islas no tan conocidas en Sinaloa para visitar estas vacaciones de Semana Santa

Aunque no lo parezca, las vacaciones de Semana Santa son las que mayor derrama económica dejan al interior de la república, sobrepasando las cifras de Año Nuevo y Navidad , de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ).

Sinaloa.- Este fin de semana comienza la Semana Santa 2022 , ¿quieres acampar en una playa de Sinaloa y no sabes dónde? En esta nota te diremos tres destinos playeros sinaloenses perfectos para pasar las noches de la temporada vacacional más alta para México.

Estudié la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Participé en el proyecto La Galatea: proyecto de investigación joven en el que se dedicó a investigar sobre la diversidad y la unidad de la lengua española, con énfasis en la comunicación y expresión humana, mismo que presenté en el 10 Encuentro Internacional de Estudiantes de Lengua y Literatura de la UAS. Actualmente, me encuentro desarrollando el proyecto de tesis

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.