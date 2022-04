Tres pueblos mágicos para matar el estrés cerca de CDMX esta primavera

Ubicado a tan sólo una hora y media de la Ciudad de México, Tepotzotlán te espera con los brazos abiertos con sus distintas opciones para pasar una tarde maravillosa. Ya sea disfrutando de sus típicos platillos o bebidas como jarritos, micheladas, tequia o mezcal, pasarás un buen rato. Además, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar los famosos Arcos del Sitio y sus parques ecológicos: Xochitla y Sierra.

Con un ambiente agradable y sin igual, Cholula, un emblemático Pueblo Mágico en el estado de Puebla te hará pasar un buen rato, aquí podrás visitar las pirámides más grandes del mundo, conocer sus iglesias y deleitar tu paladar. Además, podrás disfrutar de sus clubes con música en vivo para todos los gustos; jazz, pop, acústico, rock, trova, etc.

Este destino es uno de los que nunca decepciona a sus visitantes, ya que se aleja de la gran ciudad y muestra una calma total rodeado de un majestuoso lago y cabañas, degustando platillos típicos y recorriendo sus emblemáticas calles empedradas. Pero eso no lo es todo, también hay bares a la orilla del lago para una experiencia sin igual.

