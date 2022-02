Tres pueblos mágicos que están cerca de CDMX y que puedes visitar durante las vacaciones de Semana Santa

La calle más emblemática de Atlixco, todo un tesoro escondido en el pueblo mágico, es la Avenida Hidalgo, uno de sus puntos más significativos y decorada con casas de colores, balcones con flores y luces de farol, una caminata que no debes perderte. Siguiendo con los atractivos que ofrece este destino de Puebla, se destacan los viveros de la colonia Cabrera, un lugar con tierras que son extremadamente fértiles y hacen crecer a las más hermosas plantas. Finalmente, el famoso mercado Benito Juárez es un punto imperdible, donde se encuentran las delicias más famosas de todo Atlixco como la barbacoa, el consomé atlixquense y los mixotes de carnero.

El antiguo Hospital de San Juan de Dios también es un lugar muy especial para visitar, un lugar fundado por una orden de curas Juaninos que se ha vuelto todo un atractivo imperdible en el destino de Puebla. Si lo que deseas es conocer sobre su gastronomía, no te puedes perder los Helados Ximitl, donde existen todo tipo de experimentos con sus sabores para sus consumidores; desde chapulín hasta pinole y chile en nogada son sólo poco de los sabores que puedes probar.

La Parroquia de Santa Marta de la Natividad; aprovechando el paseo por el Zócalo, no te puedes perder este recinto religioso de Atlixco, que se ha vuelto un punto histórico del pueblo mágico. Según el archivo parroquial, la construcción de la parroquia fue entre los años 1606 y 1650; con el paso del tiempo su valor ha ido aumentando y los tours por el lugar ofrecen visitas guiadas hacia el recinto. También puedes recorrer el hermoso ex Convento del Carmen, una de las construcciones más antiguas de Atlixco y, hoy en día, dos museos para conocer: el Museo de las Culturas del Valle y el Museo de Santa Clara.

Rodeado de imponentes monumentos históricos e impresionantes paisajes naturales , el pueblo mágico de Atlixco , ubicado en el estado de Puebla, es uno de los lugares que no debes dejar de visitar durante la Semana Santa, un tesoro en la historia de México que tiene mucho para ofrecer a sus visitantes. Ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl, esconde una gran variedad de atractivos turísticos y aventuras que valen la pena descubrir.

Si todavía no sabes hacia dónde dirigirte para las próximas vacaciones de Semana Santa , te contamos sobre 3 pueblos mágicos cerca de la CDMX que puedes visitar y llevarte grandes sorpresas, seguramente quedarás encantado con lugares repletos de cultura, tradición e historia, donde podrás conocer más sobre su gastronomía, su pasado y atractivos turísticos, entre todos estos estará el siguiente destino de viaje para visitar.

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.