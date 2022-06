Triángulo Dorado: ¿Cómo conocer la sierra de Sinaloa sin perderte en el intento?

Sinaloa.- Una de las zonas más populares no solo del estado de Sinaloa sino de todo México es la conocida como Triangulo Dorado, donde confluyen la entidad sinaloense, Chihuahua y Durango. En esta nota te diremos cómo conocer la sierra sinaloense sin perderte en el intento.

Sin duda alguna es realmente fácil extraviarse en lugares desconocidos, puesto que no se cuenta con referencias para tener la completa certeza de dónde te encuentras parado, por ello para evitar que te pase algo así cuando decidas conocer la parte serrana de Sinaloa debes seguir los siguientes consejos.

La parte más conocida de la sierra sinaloense se encuentra localizada en el municipio de Badiraguato, donde también se localiza el famoso Triangulo Dorado y la Sierra Madre Occidental que abarca buena parte del territorio nacional.

El primer tip para no perderte en tu intento por recorrer la sierra de Sinaloa es, sin duda alguna, planificar y elegir bien tu destino, ya que ello evitará que estés dando vueltas de un lugar a otro.

La mejor manera de elegir el lugar a donde quieres dirigirte es recabar información del sitio en cuestión, ya sea mediante medios informativos o personas que han visitado previamente estos lugares.

No obstante, si es que ya te lanzaste a la aventura sin haberlo consultado ni planeado antes, lo mejor que puedes hacer estando en las comunidades del Triangulo Dorado es preguntar a los habitantes de dichas poblaciones, ya que quién mejor que ellos que habitan la zona para que te den una mano.

Por su parte, otra buena manera de visitar la sierra del estado de Sinaloa sin perderse en el intento es viajando en el famoso ferrocarril Chepe Express, el cual recorre la parte serrana del territorio sinaloense y también algunos Pueblos Mágicos del estado de Chihuahua.

Si te subes al Chepe Express no únicamente podrás disfrutar de las maravillosas vistas que ofrece una de las más famosas zonas serranas de la república mexicana, sino que vivirás la experiencia de recorrer el Triangulo Dorado acompañado de mucha más gente, por lo que no tendrás que preocuparte por si te pierdes o no.