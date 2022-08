¿Tu visa americana tiene algún error?, esto es lo que debes hacer

Aunque el pasaporte mexicano permite el ingreso a varios países sin necesidad de tramitar una visa, al menos en visitas no mayores a 90 días, otros sí piden un documento migratorio especial para hacer turismo o negocios, la visa. La nación vecina, Estados Unidos de América (EE.UU.), es uno de esos países.

En general, EE. UU. es una de las naciones con políticas migratorias más estrictas en el mundo, al mismo tiempo, es un destino de interés. Por esta razón, muchos quieren obtener la visa americana.

En México, para conseguir una visa estadounidense se deben cumplir una serie de requisitos, y empezar el trámite no te asegura que tu solicitud sea aceptada. De cualquier modo, sacar una visa americana no es imposible, aunque sí tardado.

Debido a la complejidad del trámite y a su costo, una de las recomendaciones que se hace a los viajeros y personas interesadas en obtener este documento migratorio, es que se debe ser extremadamente cuidadoso al momento de rellenar los formularios o brindar todos los datos que las autoridades piden.

La visa americana de turista suele tener una vigencia de diez años. Aunque antes se entregaba en el pasaporte, como un documento que se pegaba a una de las hojas del pasaporte, actualmente se otorga en forma de identificación individual, en formato credencial.

Por el tiempo de vigencia que tiene, debe cuidarse, para evitar perderla. Asimismo, se recomienda verificar los datos, porque si los datos del pasaporte y de la visa no coinciden, puede haber un problema de migración y se podría prohibir el ingreso a los EE. UU.

¿Qué pasa si mi visa tiene un error?

Es muy poco común que una visa expedida tenga cualquier error en la información, esto por lo detallados y exigentes que son todos los requisitos y procesos del trámite. No obstante, somos humanos y puede existir algún error.

Si este fuera tu caso, lo que debes hacer es notificar inmediatamente a la embajada o consulado donde hayas expedido tu documento, o la más cercana a tu domicilio, para que puedan hacer una adecuación de tu documento. De acuerdo con la información oficial de los consulados de Estados Unidos de América, si se alcanza a reportar un error en la visa dentro del primer año de que haya sido expedida, no tiene costo corregir el dato.

Si ha pasado más de un año y apenas notaste el error, de igual manera debes notificarlo a la autoridad consular, para que sea corregido, aunque es muy probable que esto ya conlleve algún costo extra. No obstante, es mejor, porque recuerda que, si los datos de la visa y el pasaporte no coinciden, no se acepta el ingreso al país.

Te recomendamos leer:

Así, la mejor recomendación es estar muy atentos a que en la solicitud de la visa nuestros datos estén escritos de forma correcta, para evitarnos este tipo de problemas burocráticos.