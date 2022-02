Turismo en CDMX: 10 atracciones turísticas para visitar en la capital de México

Si estás planeando visitar la CDMX te contamos todo lo que necesitas saber . De acuerdo con información obtenida a través del sitio Google Maps en Internet, la distancia desde Culiacán en automóvil hacia la CDMX es de 1,236 kilómetros y se hacen 14 horas con 54 minutos de camino; partiendo desde Guadalajara se hacen a la CDMX 6 horas y 19 minutos, recorriendo 552 kilómetros de camino; desde Monterrey son 10 horas y 34 minuto, un recorrido de 913 kilómetros, y desde Tijuana hacia CDMX se hacen 32 horas, recorriendo 2,780 kilómetros. Pero no sólo tiene alternativas de viaje en automóvil, también en avión, el costo de un vuelo promedio hacia la CDMX es de $1,365 pesos mexicanos.

México.- Uno de los destinos turísticos favoritos de los viajeros en la Ciudad de México ( CDMX ) un lugar que ofrece a sus visitantes una amplia y variada oferta turística, desde lugares para conocer más sobre su historia hasta lugares religiosos, algunos sitios culturales, turismo de arte, muchísimo entretenimiento y una exquisita gastronomía que encanta a todo aquel que la visite. Pero no sólo eso, gracias a su agradable clima, es ideal para recorrer sus calles caminando y admirando cada detalle y conociendo cada uno de sus rincones, en la ciudad que no se detiene encontrarás muchísimos lugares para conocer, que te dejarán maravillado.

