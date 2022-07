Vacaciones, cómo viajar en avión sin pasajeros a tu lado

Cuando nos vamos de vacaciones no queremos que nada ni nadie nos arruine ese momento, por lo que hoy en Debate te contamos cómo viajar en avión sin pasajeros a tu lado, para así ir de lo más cómoda y divertida.

Y es que uno de los detalles que te puede desencadenar una serie de eventos desafortunados es tener a los costados a compañeros de vuelo, si quieres tener casi que el avión para ti sola y sacarte una fotos espectaculares entonces conoce la siguiente información.

La viajera Nabille Giovanna comparte en su cuenta de TikTok la manera en la que ella hace una entrada triunfal al momento de abordar, un consejo con el que puedes lograr tener toda una fila de asientos para ti sola.

Espera a que suban todos al avión

El consejo de la tiktoker es esperar a que todos los pasajeros aborden al avión, mientas tú estás sentada hasta que pase el último, una vez que no hay nadie más en fila entonces pasas con tu boleto de avión en mano.

Cuando subas al avión entonces puedes visualizar las filas de asientos que no tengan pasajeros, puedes sentarte en el que mejor te parezca y listo, ya tienes tu asiento con vista al cielo y lo mejor de todo sin nadie a un lado.

Aunque hay una excepción, si es que el vuelo ya está lleno es muy probable que no encuentres filas de pasajeros vacías, per tal vez sí donde solo vaya una persona más, un consejo más para que no haya tanta afluencia es buscar vuelos con salida en la madrugada.

Otra de las excepciones que puede tener el consejo de la viajera es que es probable que haya una revisión de asientos y pasajeros, por lo que tal vez te cambien al asiento que te corresponde, pues si ocurre un accidente podrían buscarte en el lugar asignado.

Abordar al último puede dejarte sin tanto espacio en el porta equipaje, sin ebargo hay un plus más, que si has comprado asientos en filas distintas tú y tus acompañantes, al abordar al final pueden irse todos juntos.

También debes tomar en cuenta que no es que esperes para abordar casí cuando ha arrancado el avión, pues de lo contrario el avión se puede ir sin ti, como lo han relatado cientos de usuarios de TikTok.