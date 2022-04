Vacaciones de Semana Santa: Las 5 playas más contaminadas de México

El enterococo es una bacteria que se presenta de forma natural en el intestino de todas las personas. En general, no es una bacteria dañina o virulenta, sin embargo, cuando infectan el tracto urinario, heridas o sangre, su tratamiento es muy difícil, incluso, pone en riesgo la vida.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para analizar su una playa es apta o no se toman en cuenta los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determinan como máxima la presencia de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

La playa Tlacopanocha de Acapulco, Guerrero, no es apta para uso recreativo. Foto: Wikipedia

México.- Cada vez está más cerca la Semana Santa , periodo vacacional que muchas familias aprovechan para disfrutar de días de descanso en destinos turísticos playeros, motivo por el cual cada año la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanza un informe sobre las playas turísticas que son aptas o no para el uso recreativo .

