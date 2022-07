Venecia, la primera ciudad del mundo en pedir reservación y cuota de entrada para poder visitarla

La primera ciudad del mundo que se tendrá que reservar y pagar entrada será Venecia, será obligatorio que para entrar a la ciudad a partir del 16 de enero 2023.

"Un método que no obtendrá aplausos inmediatamente ni consenso electoral, pero pondrá una piedra en el modelo turístico" destacó Simone Venturini, encargado de Turismo.

La reservación se realizará a través de un portal por internet y se cobrará desde 3 hasta 10 euros la entrada, varia de acuerdo al tiempo en que realice la reservación.

El objetivo principal es mantener un control de las y los turistas que visitan la ciudad diariamente, quien llegué de más ante la capacidad de entradas que se manejen diariamente, tendrá que pagar un monto más alto.

Las personas exentas de realizar el pago son: turistas que duerman en la ciudad, residentes, trabajadores de Venecia, estudiantes, propietarios de inmuebles, niños menores de seis años, personas con discapacidad y personas que acuden a hospitales.

Residentes de la región del Veneto, asistentes a eventos deportivos, administradores públicos, autoridades en misión, voluntarios de emergencias o las Fuerzas Armadas, tampoco pagaran una cuota y obtendrán un permiso de acceso.



Garantizar una seguridad y que el turista recorra la ciudad con cuidado, además la prohibición de entrada de grandes cruceros frente a la ‘Plaza de San Marcos’ permitirá un disfrute diferente.

La persona que no realice el pago se multará con hasta 300 euros para quienes no demuestren que tienen derecho a la exención y para quienes no hayan pagado la entrada establecida.

