Visita Irapuato, Guanajuato: cultura, arte, historia y entretenimiento definen a la ciudad fresera

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato es una ciudad del estado de Guanajuato, que cuenta con varios atractivos turísticos, se le conoce también como la “Capital Mundial de las Fresas”, por ser número uno en su producción. Llegar a la ciudad de Irapuato, significa pasar por campos verdes y tierra fértil, tiene una belleza muy particular y cuenta con gran historia y cultura.

Es el segundo municipio más importante turísticamente hablando, en la ciudad fresera puedes conocer: patrimonios históricos, monumentos, templos y plazas, etc. Su afición por el fútbol y el basquetbol también es característica de los irapuatenses. La gastronomía es deliciosa, pero, además, visitar la ciudad fresera e irte sin haber probado las jugosas y deliciosas fresas, es como no haber visitado la ciudad.

Irapuato ofrece anualmente sus fiestas tradicionales como: La cabalgata de los Reyes Magos en enero, la conmemoración tradicional de la fundación en lo español de Irapuato, “Feria de las Fresas” que se practica año con año, entre otros eventos y festividades religiosas, grandes artistas nacionales e internacionales también visitan la capital de las fresas para ofrecer conciertos.

Para que te animes a visitar esta bonita ciudad, te voy a contar qué lugares debes visitar en la Capital Mundial de las Fresas.

Plaza de los Fundadores:

Es un lugar lleno de historia, en el pasado fue el patio de una cárcel, después fue el huerto de un colegio y luego fue la sede de un convento de monjas, con el paso del tiempo, el lugar parecía ser olvidado porque se planeaba construir un teatro pero este no se terminaba, entonces presidencia municipal dio instrucciones al arquitecto Xavier Martín Ruíz de convertirlo en lo que hoy en día se conoce como la “Plaza de los Fundadores”, el lugar tiene un escultura hecha por el mismo arquitecto que representa varios caracoles entrelazados que explican el origen de Irapuato.

Parque Zoológico de Irapuato:

El Zoológico de Irapuato es un lugar ideal para visitar en familia, con amigos, en pareja o en solitario. Resguarda y protege a diferentes especies de animales, este zoológico es especial del resto de la República Mexicana porque esta permitido tener contacto con la mayoría de los animales. El recorrido en tren es una experiencia muy bonita. Abre todos los días de lunes a domingo y tiene un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Fuente de Aguas Danzarinas:

Esta fuente es una de las atracciones más conocidas de la ciudad fresera. Cada cierto tiempo el agua de esta fuente baila al ritmo de música y luces de colores. Se ubica en el centro de la ciudad a lado de la catedral, y de noche ofrece hermosos espectáculos, es un lugar para visitar y deleitarse con el buen clima, los antojitos que venden a los alrededores y un sinfín de opciones para divertirse.

Fuentes de los Delfines o Fuente Florentina:

Esta fuente es una de las tres que el Emperador Maximiliano de Habsburgo donó a México y está hecha con figuras de delfines a base de bronce. Esta ubicada en la Plaza Madero y de noche también se ilumina de hermosos colores.

Casa de la Inquisición o Museo de la Ciudad de Irapuato:

En el museo hay objetos que llevan consigo la historia de México como: Pistolas de la época de la Revolución, uniformes militares, piezas prehispánicas, fósiles, exposiciones de pintura, esculturas, etc. Su construcción fue en el siglo XVIII, es de estilo neoclásico. La entrada es totalmente gratuita, el horario es de martes a viernes de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Catedral de Irapuato:

Es una estructura estilo barroco, muy bella que se construyó en el año 1631, tiene un diseño en forma de cruz y en su interior se aprecian figuras religiosas así como la famosa Virgen de la Soledad que es una de las más antiguas en la catedral. Se encuentra en el centro de la Ciudad, frente a la “Fuente de las Aguas Danzarinas”.

La escultura: “Yo Irapuato”:

Se ubica en el mirador turístico del Cuarto Cinturón Vial. Los habitantes de la ciudad fresera también la han apodado de diferentes maneras: “el ironman irapuatense”, “el robocop”, entre otros nombres más. El monumento fue colocado en 2018 y el artista a cargo es Daniel Rico Patiño, un artista autodidacta guanajuatense.

Su diseño representa a la Capital Mundial de las Fresas y sus ciudadanos, en el centro se encuentra la imagen de un corazón unido por la fresilla. Los engranes son símbolo de todo el trabajo industrial en Guanajuato, lo más bonito de ir a este lugar es que tanto en el amanecer, en el día, tarde y noche la vista es impresionante. Este lugar es visitado por deportistas, turistas, familias, amigos, etc.

Templo Hospitalito:

Su nombre se atribuye al origen que tuvo, se dice que era parte de un hospital de indios, aunque también se le conoce como el “Templo de Nuestra Señora de la Misericordia”. Es uno de los templos más antiguos en la ciudad y se construyó en 1617. En un principio era solo una capilla, pero con el tiempo paso a ser un templo.

Templo de Nuestra Señora de la Soledad:

Este hermoso templo, desde su entrada hasta su interior está lleno de figuras y diseños increíbles además que cuenta con una estructura impresionante. Fue construido en el siglo XVIII, su fachada es de estilo barroco y por dentro predomina el estilo neoclásico.

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe:

Este templo es único en el estado, en su interior tiene hermosos decorados con oro de hoja. Fue construido a finales del periodo neoclásico en el año 1880. Este templo es uno de los recintos religiosos más hermosos del centro de la República Mexicana.

Templo de San José:

Este templo al igual que el Hospitalito son unos de los más antiguos en la ciudad, su construcción fue en el siglo XVI. En el pasado se llamo: “Templo de San José de los Indios Otomíes” pues era donde habitaban indios. Es de estilo barroco en la entrada. Se encuentra atrás de las “Fuentes de Aguas Danzarías” en el centro de la ciudad.

Jardín Hidalgo o Jardín Principal:

Este hermoso y tranquilo jardín se construyó en 1890, hay un kiosco, una torre de reloj y en sus jardines hay laureles de la India. Es uno de los lugares favoritos de las parejas de enamorados, de las familias que deciden llevar a los niños y niñas para que disfruten de un helado, algodón de azúcar o jueguen con globos y burbujas. Si visitas Irapuato pasa a descansar en este refrescante lugar lleno de naturaleza además.

Así que ya te puedes dar una idea de lo bonito que será visitar Irapuato, Guanajuato, lugar donde se reúne lo mejor de la cultura, gastronomía, arte y paisajes del centro de México, visita esta bella ciudad y deleitate con las actividades familiares y sociales por hacer y las bonitas experiencias por vivir y atesorar.