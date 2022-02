Vives en la CDMX, cinco playas que te quedan cerquita para que las visites durante esta Semana Santa

¡Alista tus maletas! El próximo destino de viaje puede ser Acapulco, uno de los más conocidos, no sólo a nivel nacional, también a nivel internacional. Algunos de los principales atractivos para visitar en el lugar son sus hermosas playas repletas de aventuras y preciosas vistas para capturar y recordar. También vivir su famosa vida nocturna, que está repleta de aventuras; sus famosos parques acuáticos y hoteles, en estos últimos se destacan los temáticos y de contacto con la naturaleza, así como un sinfín de actividades.

Aunque la Ciudad de México suele ser un destino que no tiene playas, pero logra sorprender y cautivar a sus visitantes con diferentes atractivos turísticos, sus alrededores están repletos de sorpresas que no te puedes perder, donde gozarás de lo mejor de este estilo de destinos: el sol, la suave arena y la brisa del mar y sus olas. Te presentamos cuatro playas cercanas a la CDMX que puedes visitar durante la Semana Santa.

Gilberto Coronel Periodista Web

