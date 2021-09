Winnie the Pooh renta su casa en Airbnb; está en Inglaterra

Inglaterra.- Winnie the Pooh conmemora 95 años desde su creación, motivo por el cual la celebración pasó desapercibida y Kim Raymond, el ilustrador que le ha dado vida al personaje durante los últimos 30 años, ha recreado la casa del oso en Ashdown Forest, un bosque de Inglaterra.

El alojamiento simula estar al interior de un árbol y puede rentarse por Airbnb. Turistas podrán vivir la experiencia de vivir en el hogar de este personaje animado con todo tipo de detalles relacionados a su mundo, lo que lo una experiencia hace muy especial.

Este "Bearbnb" está inspirado por los cuentos originales de A.A. Milne y cuenta con dos estancias separadas disponibles, con la capacidad para cuatro huéspedes cada una, además, está construida con ramas de árboles que envuelven su puerta, papel pintado en las paredes diseñado por raymond y armarios con estantes llenos de ollas hunny, es decir, el alimento de Pooh.

El lugar está equipado con productos de bienestar para alentar a sus visitantes a vivir en un entorno natural y más como el osito amarillo con una emblemática camiseta color rojo, sin duda, uno de los personajes más conocidos de la franquicia Disney.

Catherine Powell, la directora global de Airbnb, declaró sobre la casa de Winnie the Pooh: "es una joya de la infancia para familias de todo el mundo. Este año, los libros originales celebran su 95 aniversario y qué mejor manera de conmemorar el trabajo clásico de A.A. Milne que con estas estancias únicas en el bosque. Un lugar perfecto para no hacer nada, porque como dijo Pooh, 'no hacer nada a menudo conduce al mejor algo'".

Kim Raymond, por su lado, explicó que continúa inspirándose: "en las decoraciones clásicas de EH Shepard, el primer ilustrador de Winnie The Pooh, y las historias más recientes de Disney. El Bearbnb es una experiencia única que da vida al encanto de Pooh para los fanáticos, al tiempo que rinde homenaje a las aventuras originales que han sido tan importantes para muchas personas durante 95 años".