Workation: qué es, cuáles son sus ventajas y desventajas

¿Te imaginas trabajar y estar disfrutando de algún destino turístico al mismo tiempo? Justo a eso se refiere el término “workation”, el cual está conformado de dos palabras del idioma inglés: “work”, que significa trabajar, y “vacation”, es decir, vacaciones. Workation podría traducirse como “trabajar y vacacionar”.

Este concepto suena bastante atractivo, en especial para quienes disfrutan de viajar constantemente pero el trabajo llegar a ser un obstáculo. Aunque hay quienes argumentarían que no son compatibles ambas acciones, en la actualidad hay quienes sí pueden llevarlas a cabo al mismo tiempo, esto gracias al teletrabajo o trabajo remoto.

El trabajo remoto se refiere a la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo sólo utilizando el internet, lo que significa que el trabajador cuenta en la mayoría de los casos con flexibilidad laboral, que es la libertad de escoger sus horarios de trabajo, sin tener que cumplir con una jornada estricta o específica.

Si se consideran estos elementos en un empleo, se abre la posibilidad de realizarlo desde cualquier parte, incluido un destino vacacional. Así, por ejemplo, se puede estar disfrutando de la playa, al mismo tiempo que se cumplen con las responsabilidades laborales. Por tanto, la “workation” estaría ligada al concepto de “nómadas digitales”, quienes se caracterizan por tener empleo remoto y trabajar al mismo tiempo que viajan.

Hay distintas ventajas relacionadas con la workation. Entre las que podemos subrayar se encuentran la mejora de la salud mental, porque se sale de la rutina y esto promueve la curiosidad y creatividad, al mismo tiempo que el descanso, se disminuye la ansiedad y puede haber un incremento de la motivación profesional.

Asimismo, trabajar desde algún destino turístico permite hacer más sencilla la desconexión laboral, y puede influir a un mejor manejo del tiempo. No obstante, entre las mejores ventajas que ofrece, es la posibilidad de conseguir un equilibrio entre la vida profesional y la personal.

Sin embargo, también hay que considerar sus desventajas. En primer lugar, tener presente que no cualquier empleo permite la workation, además, si no se tiene la responsabilidad suficiente, se puede olvidar que no se está completamente de vacaciones, sino que hay labores que deben cumplirse en sus tiempos establecidos. Por último, no se debe hacer a un lado la cuestión económica, ya que podemos terminar en números rojos si no administramos bien nuestro salario.