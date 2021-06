¿Ya conoces los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de México?

Recorrer los Pueblos Mágicos de México es una de las experiencias más gratas para nacionales y extranjeros, cada uno de estos sitios cuenta con ciertas peculiaridades que te permiten llevar en mente postales inolvidables, desde su arquitectura hasta los paisajes naturales, pasando por sus construcciones coloniales, su riqueza gastronómica y cultural. Tienes que conocer estos 5 Pueblos Mágicos más bonitos de México y fascinarte en cada uno de sus rincones. ¡Visítalos!

1. San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Su arquitectura colonial estilo barroco y neoclásico, hacen que este Pueblo Mágico se convierta en una experiencia inolvidable. A tan solo 80 km de la capital, Tuxtla Gutierréz, se localiza el maravilloso sitio de San Cristóbal de las Casas, en el podrás disfrutar de sus paisaje verdoso y nublado que lo hacen único. Visita sus iglesias, la plaza central, relájate dando un paseo por el Exconvento de Santo Domingo y conoce sus alrededores, llenos de vida, color y tradición. ¡No te arrepentirás!

2. Mazamitla, Jalisco

Este sitio está rodeado de naturaleza, bosques, cascadas, montaña y techos de teja que te dejarán sorprendido. Visitarlo será una gran experiencia en donde podrás recorrer a pie o a caballo cada una de sus calles, disfrutar y relajarte en sus cabañas o aventurarte en la Cascada del Salto. Sin duda lleno de atractivos para todos los gustos.

3. Peña de Bernal, Querétaro

Como su nombre lo dice, Peña de Bernal, es un Pueblo Mágico en donde no puede pasar desapercibido el tercer monolito más grande del mundo, en el se puede disfrutar de arduas caminatas que te permitirán contemplar un paisaje verde desde la cima. Sus construcciones coloniales, sus plazas son de lo más destacable. Sin duda no puede faltar la gastronomía en este sitio y los quesos artesanales que venden los oriundos de esta región, son una verdadera delicia que no puedes perderte al igual que el recorrido por sus viñedos. ¡Visítalo!

4. Malinalco, Estado de México

Si estás buscando un Pueblo Mágico cerca de la Ciudad de México, tienes que conocer Malinalco, sin duda es un sitio para el descanso que te pemitirá disfrutar de la vegetación y sus calles coloridas y empedradas. Visita la Parroquia y el Exconvento, seguramente te fascinarán.

5. Real de Catorce, San Luis Potosí

Sin lugar a dudas Real de Catorce es uno de los pueblos mágicos más emblemáticos de México, está ubicado al norte de San Luis Potosí y surgió como un pueblo minero que tuvo su época de apogeo durante el Virreinato en el siglo XVIII, llegando a ocupar el segundo lugar en la producción mundial de plata.

Tras el cierre de las minas a finales de la década de los ochenta, Real de Catorce se convirtió en un pueblo fantasma. No obstante, la belleza rustica de las edificaciones virreinales abandonadas, las leyendas de los miles de mineros a habitaron este asentamiento, la belleza inconmensurable del desierto y las tradiciones ancestrales del pueblo Wirarika que se llevan a cabo en él, han convertido a Real de Catorce en un destino imprescindible para aventureros y turistas.

