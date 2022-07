" Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar"; organiza fiesta de cumple para su hija y su mamá no la lleva

Una triste noticia se hizo viral en redes sociales, los protagonistas, una pareja separada y en medio del caos una pequeña que debía celebrar sus 6 añitos de la mejor manera, pero gracias a su madre, todo se convirtió en un caos.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales, todo ocurrió en Argentina, un joven padre, de nombre Jonathan Villán, habría organizado una fieta de cumpleaños para su hija Delfina, quien estaría celebrando sus 6 añitos, sin embargo su madre no la llevo al festejo.

Según la publicación de Jonathan, tuvo solo tres días para organizar el festejo de su pequeña, ya que su expareja le avisó de último momento que podría hacerlo, pues ni ella ni su hija viven con él.

“Acá estoy en el cumple número 6 de mi hija... no pude hacer mucho más que esto en solo 3 días de preparación que me dijeron que podía festejarle el cumpleaños en mi casa", escribió Jonathan.

“Me levanté temprano, anduve para todos lados. Llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron, y todos muy feliz, menos yo… Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar, solo me faltaba la invitada más importante, mi hija", continuó el relato del triste padre.

Añadió que al tratar de contactar a la madre de Delfina, "de un minuto a otro me dijo que no iba a mandar a la nena. Y no hizo nada más que apagarme el celular".

Villán mencionó en su publicación que empezaría una nueva etapa para él y que en un futuro su hija se daría cuenta de todo lo que su padre hizo por ella, “todo como te hubiese gustado a vos. Te amo”, publicó.

En las imágenes que compartió se pueden apreciár la mesa de postres y otras decoraciones que la temática de Frozen, botanas y todo para que la menor se festejara de la mejor manera su cumpleaños.

En los comentarios muchos usuarios de Facebook, mencionaron que la madre actuó de mala manera arruinó un buen momento para la niña, además que no debió usar a su hija para vengarse de su ex.

Te recomendamos leer:

“No hay nada peor que usar a un hijo para hacerle mal a un ex.. fuerza capo. Los chicos se dan cuenta tarde o temprano que siempre estuviste ahí y tu hija te va a amar cada día mas.. se paciente que ese es el mejor regalo que le vas a poder dar”, “No entiendo xq meten a los hijos en una pelea (guerra) de padres. Ellos son los que mas sufren. Eso no es amor x los hijos. Lamentable” y “Lamentable no solo para vos si no también para la nena, ella también sufre”.