¿30 y... 70? Pareja de TikTok demuestra que para el amor no hay edad

Estados Unidos.- Reza un dicho muy viejo que para el amor no hay edad y al parecer la famosa pareja de TikTok compuesta por el matrimonio McNurlen parece encarnar perfectamente esta frase. Veronica, una mexicana de 30 años que vive en Dallas, Texas junto a su esposo Bob quien le lleva nada más y nada menos que 40 años de diferencia, demuestran día con día que la edad es solo un número y que cuando hay amor la disparidad, por mucha que esta, sea sale sobrando.

A pesar que en en siglos pasados las relaciones entre parejas en donde, sobre todo, el hombre era muchos años mayor que la mujer, eran la norma, puesto que era muy bien visto ante los ojos de la sociedad de aquellas épocas, lo cierto es que hoy en día es menos frecuente que haya mucha diferencia de edad entra las parejas sentimentales. De hecho, en muchas de las ocasiones, las personas piensan que el amor entre personas con gran diferencia de edad es consecuencia de la fortuna de la que más años tiene, calificando a la de menor de edad como caza fortunas e interesada.

Veronica junto a su esposo, 40 años mayor que ella, Bob McNurlen/ Fuente: TikTok veronicamacnurlen

La cuenta de TikTok de Veronica McNurlen ganó gran cantidad de seguidores luego de que la mujer comenzara a compartir videos de su día a día y sobre la historia de amor con su simpático esposo Bob, quien, a primera vista, se nota que le lleva algunas décadas de vida, motivo por el cual, a si como han sido merecedores de miles y miles de comentarios positivos de admiración a su relación, hay otros más que se burlan de la diferencia de edades e, incluso, han llegado a suponer que ella solo está con él por su dinero.

A lo largo de los cortos videos que Veronica sube a su cuenta en la famosa plataforma de archivos multimedia sus seguidores se han enterado de que junto a Bob tiene una pequeña niña llamada Eleonor y una niña de 9 años producto de una relación anterior. Por lo que se puede atestiguar, se ve que son una hermosa y unida familia.

Debido a que sus más de 624 mil seguidores en TikTok le demandaron durante un buen tiempo que contara la historia de cómo había conocido a Bob, Verónica se vio en la obligación de, mediante su canal de YouTube (Veronica Mcnurlen), grabar un video en el que da detalles de cómo sucedieron las cosas para que ellos dos, dos personas separadas por 40 años de experiencias, pudieran llegar a ser lo que actualmente son: un extraordinario ejemplo de que el amor todo lo puede.

En el video de poco más de 13 minutos, la señora de McNurlen relata las peripecias por las que, como toda adolescente, tuvo que pasar cuando a los 18 años su únicas preocupaciones eran tener novio y los estudios académicos. En el transcurso de ese tiempo, sus amigas y su hermana la animaron a que se presentara en un despacho de abogados durante las vacaciones de verano para que, de esa forma, ganara dinero antes de entrar de nueva cuenta al colegio y fue en ese bufete de abogacía en donde conocería al hombre que ahora es el amor de su vida después de, en palabras de ella, pasar por numerosas altas y bajas en sus relación que empezó como amistad y luego se transformó en algo más sólido.

Aunque en las redes sociales nunca falta quien haga chistes de relaciones en donde el hombre o la mujer es más grande que su pareja, en el caso especifico de Veronica y Bob ellos le han hecho frente a todo tipo de comentarios negativos y han decidido continuar mostrando su vida recibiendo con ello a la vez mucho apoyo y amor por parte de internautas que, al igual que ellos, tienen historias de amor poco convencionales, sea por la edad, nacionalidad o la sexualidad.

¿Qué dicen los expertos sobre las relaciones entre parejas con diferencias de edades muy grandes?

Independientemente de la historia de amor entre Veronica y Bob McNurlen, diversas investigaciones han demostrado que, si bien las parejas con mucha diferencia de edad, como el caso de ellos que se llevan 40 años, en un principio pueden sentirse felices y satisfechas con sus vínculos, tanto emocionales, sexuales y psicológicos, al pasar los años, cuando la edad va haciendo más peso, esta felicidad y satisfacción inicial va disminuyendo, provocando infelicidad y desagrado en una o ambas partes.

De acuerdo a una las conclusiones a las que llegaron científicos de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos publicados en la revista "Journal of Population Economics", tras escudriñar 13 años de datos y números de miles de hogares de Australia, pudieron encontrar un patrón entre infelicidad y los lazos matrimoniales de personas con edades muy diferenciadas. Las razones detrás del sentimiento de infortunio por la que pasan las parejas, explican los estudiosos, puede deberse a que la diferencia de edad los hace menos comprensivos a los sentimientos y etapas por la que su pareja pasa, puesto que no no hay sincronía en su experiencia de vida (los años pesan).