5 bailes de Tik Tok que no podrás dejar de ver esta cuarentena

México.- Quién no ha visto un video de Tik Tok, ya sea en la aplicación, el sitio web o en alguna otra red social, la empresa originaria de China aprovechó a la perfección el confinamiento que trajo consigo el coronavirus covid-19 y logró entrar a la vida cotidiana de millones en todo el mundo.

Dentro de la app se pueden encontrar videos cortos de todo tipo, graciosos, tiernos, de terror, entre otros tipos, pero algunos de los más populares son aquellos que siguen retos donde se debe mover el esqueleto, por eso a continuación Debate trae para ti una recopilación de los mejores bailes de Tik Tok.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Get Up

La canción de Ciara, Get Up, tomó gran popularidad en la aplicación con el baile viral que lleva el mismo nombre. Es catalogado como uno de los más fuertes y atrevidos. En internet pueden encontrarse tutoriales de cómo hacerlo, ¿te atreves?.

Say So

Este baile es más complicado de lo que parece de primera instancia, se trata de mover los brazos con y el resto del cuerpo con agilidad y al ritmo de la música. No todos pueden lograrlo. La canción que suena de nuevo lleva el mismo nombre, Say So y es interpretado por Doja Cat.

Renegade

La canción Lottery de K Camp es protagonista de este reto llamada Renegade, que es seguido por hombres y mujeres de todo el mundo, sin importar complexión o cultura. Se ha vuelto tan popular por la participación de tiktokers muy relevantes, así como por la música pegajoza.

Funky Town

Esta canción es muy pegajosa y por tal razón los videos se viralizan al instante. Funky Town podrá ser un baile sencillo pero se necesita mucha actitud. ¡Inténtalo! Canción: Funky Town – The Dance Queen Group.

Cannibal

Con la pieza Cannibal de Kesha, podrás pasar horas de entretenimiento. Se ha colocado como tendencia de la plataforma en pleno 2020.

Como no basta con leer sobre este tipo de materiales, a continuación te dejamos un video donde podrás observar los bailes mencionados así como algunos otros que probablemente te gustarán.