A joven le niegan 17 días de vacaciones y renuncia, su publicación se hace viral en Twitter

Venezuela.- Un usuario de Twitter escribió una publicación donde menciona que pidió 17 días de vacaciones pero luego de que se las negara, renunció.

Diciembre es un mes lleno de festividades por las posadas, Navidad y Año Nuevo, por lo que muchos quieren pasar el tiempo con su familia y amigos, sin embargo algunos trabajadores tienen pocos días de vacaciones siendo fechas como el 25 de diciembre y el 1 de enero.

El caso del usuario @Xere_Lac, llamado Luis, relató su historia en Twitter. El joven originario de Venezuela redactó que renunciaría a su trabajo en línea debido a que tiene que laborar todos los días de lunes a domingo y su jefe se negó a darle 17 días de vacaciones en esta temporada.

Leer más: Santa Claus 'regala' carbón a niño en Navidad y su reacción sorprende (VIDEO)

"Mi jefe me acaba de decir que 17 días de vacaciones son demasiado, que no puedo sino diez. Cabe acotar que como trabajo 7 días a la semana son solo 10 días continuo de vacaciones. Las vacaciones no las pagan, además... Un (1) like y renuncio". Escribió Luis en Twitter el día 19 de diciembre.

Su publicación se volvió viral rápidamente y hasta el momento cuenta con 119 mil likes y 2,153 retweets. En su hilo escribió "No se diga más", dando por hecho que renunció.

El Tweet se hizo viral / Foto: Captura

Usuarios de Twitter se sintieron identificados con Luis y mostraron su apoyo.

"Yo tenía miedo de pedirle a mi jefe, moría por ir a África y solo de vuelos son casi 4 días, le comenté y me preguntó ¿Cuántos días necesitas para hacer ese viaje? Le dije lo menos 3 semanas continuas, me dijo VETE Y DIFRUTA solo me puso de condición que le trajera algún dulce", escribió una usuaria.

Otros compartieron sus experiencias al pedir vacaciones como el caso de un internauta que escribió:

"Nuestro jefe dijo que no nos merecíamos ni cena navideña y ni aguinaldo, ¿Qué opinan? Trabajamos hasta los domingos y como esclavos nos pagan la quincena el 20 si acaso, y su respuesta es nunca hay plata, tengan paciencia". Redactó un usuario sobre su inconformidad.

"Solo dígale. Que no está pidiendo permiso, que solo le esta informando. Los trabajos van y vienen. El tiempo pasa y no vuelve. Disfrute de su tiempo libre". Respondió otro usuario.

Leer más: "Mi sugar daddy me pagaba 40 mil pesos al mes solo por enviarle un mensaje de texto"