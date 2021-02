¡ALERTA! Revelan cómo ver lo que hay tras el ‘Silhouette Challenge’ de Tik Tok

Un nuevo y polémico reto se encuentra en su mejor momento dentro de la aplicación de origen chino Tik Tok, hablamos del ‘Silhouette Challenge', que por un lado es muy bien aceptado por miles de personas, principalmente mujeres, también tiene su lado "obscuro".

Pareciera solo una canción y coreografía más, como las tantas que hemos visto pasar por la plataforma de videos, pero no es así. Te explicamos. Si vives bajo una roca y desconoces su temática, se trata de una dinámica que busca empoderar a las mujeres mostrando su lado más sensual.

Consiste en aparecer vestido o vestida (casi todas las versiones son de mujeres) con pijama o ropas muy holgadas con la canción “Put Your Head On My Shoulder”, del cantautor canadiense Paul Anka.

Después, la protagonista inicia un sensual baile mientras la pantalla aparece con un filtro color rojo que solo deja ver una silueta moverse al ritmo de la pieza mencionada, desatando la imaginación de las personas espectadoras.

Dirás que es un reto viral como cualquier otro, pero, tras ver unos cuantos videos notarás que las mujeres, tras el filtro, aparecen con muy poca ropa o incluso desnudas. Esto no tendría problema alguna de no ser porque se ha popularizado una forma de vulnerar la privacidad y ver tras el efecto puesto por Tik Tok.

Usuarios de la plataforma y de otras redes sociales han difundido 'tutoriales', que mediante el uso de otras aplicaciones, logran quitar el color rojo y el efecto de contra luz que se genera, dejando al descubierto la privacidad de la persona.

Hasta el momento muchas personas han notado lo peligroso de usar ese filtro con poca ropa, pues cualquiera con un teléfono móvil es capaz de removerlo y ver detalles íntimos que no todos y todas quieren sacar a la luz pública.

Según información del portal Unocero, un vocero de Tik Tok les aseguró que están analizando la posibilidad de erradicar el filtro y evitar que los derechos individuales de hombres y mujeres de todas las edades sean vulneradas.