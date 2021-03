Abuelita a sus 100 años trabaja en un McDonald’s y así celebraron le celebraron cumpleaños

Estados Unidos.- Una abuelita festejó sus 100 años trabajando en un McDonald’s, donde fue se ha vuelto toda una celebridad y se ha ganado el cariño de sus clientes en el restaurante en Pittsburgh, Estados Unidos.

Ruthie Schuster, lleva 50 años trabajando en el restaurante de comida rápida, al cumplir su aniversario número 100, sus compañeros y clientes, le prepararon un gran sorpresa que hizo su día muy especial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para celebrar su día sus compañeros pusieron en la entrada del restaurante de comida rápida un cartel que decía “El cumpleaños no. 100 de Ruthie Schuster”. También instalaron un buzón donde los clientes podía dejarle una tarjeta de felicitación por su cumpleaños

Leer más: Sacerdote con rastas y pantalón salva vidas en Perú, asegura que "el habito no hace al monje"

Cuando llegó a trabajar Ruthie fue recibida con flores y felicitaciones, posteriormente se dirigió al buzón para leer algunas de las tarjetas que depositaron las personas que la quieren, según informó el medio estadounidense Newsweek.

A pesar de que Ruthie, pudo haberse jubilado desde hace varios años, no lo ha querido hacer, pues dice que le gusta trabajar, además su sueldo le ayuda a agar facturas y a tener un poco e dinero.

Me gusta trabajar. Me pagan. Pago mis facturas, y eso es bueno. Nunca he tenido mucho dinero, pero siempre he tenido suficiente, afirma Ruthie Schuster.

Ruthie siempre se ha caracterizado por recibir a los clientes con una gran sonrisa y los viernes por la tarde los deleita con una canción.

“Los viernes vienen unos 30 y todos cantamos You are my sunshine. Todos la cantamos, todo el mundo viene”, dijo Ruthie Schuster al programa Good Morning America.

Leer más: Sacerdote adopta a bebé con Síndrome de Down abandonado por su madre

Cabe mencionar que la abuela de 100 años, antes de la pandemia, salía a bailar al menos cuatro veces por semana, incluso mencionó que no pierde la esperanza de poder regresar a bailar pronto y seguir disfrutando cada día de vida que le quede.

Quienes conocen a Ruthie Schuster admiran su vitalidad, sentido del humor y energía, incluso le han llegado a preguntar cual es el secreto para mantenerse jovial y con el ánimo de trabajar en McDonald’s sin descansar.