Abuelita denuncia secuestro en centro de vacunación Covid-19 en CDMX

CDMX.- Este fin de semana viralizo en redes sociales la noticia de una abuelita que acudió a recibir la vacuna contra el Covid-19 en la escuela Vocacional Número 7 de la alcaldía Iztapalapa, y con una carta imploró ayuda al personal acusando que su hija y yerno la tenían secuestrada.

La persona que recibió el papel entregado de inmediato se comunicó con las autoridades, quienes confirmaron que la mujer señalada, de 39 años de edad, y su esposo de 59 fueron detenidos para iniciar una investigación en su contra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La carta que entregó la mujer de la tercera edad decía que su hija y yerno la tienen encerrada desde hace un año en su casa, en donde no le permiten ni siquiera acercarse a la puerta. También pidió que le ayuden con su situación.

Leer más: Detectan caso de temible cepa de Covid-19 "doble mutante" en California, EE.UU

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”, escribió la fémina.

Además, en el papel también se mencionó su nombre, así como los de su hija y el hombre que se encuentra casado con ella. Mismos que por prudencia en las investigaciones judiciales, y por respeto a la presunción de inocencia no serán mencionados.

Foto: Internet

La conmovedora historia generó la respuesta de las redes sociales, cuyos usuarios desataron su ira acumulada ante la mujer y el hombre que presuntamente mantenían a la abuelita secuestrada. En esta ocasión la mayoría de personas mostraron un criterio unificado.

Leer más: Desde Palacio Nacional: conferencia Covid-19 en vivo hoy 5 de abril