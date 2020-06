Abuelita es detenida por no quedarse en casa; necesita trabajar para comer

Tijuana.- Una mujer de 89 años de edad, ha sido detenida por las autoridades en dos ocasiones por romper la cuarentena, ella asegura que no tiene ni para comer y por eso sale a buscar trabajo.

Se trata de Doña Rosa, una mujer originaria de Tijuana, Baja California, que no cuenta con el apoyo de nadie, ni siquiera sus tres hijos, por esa razón se ve obligada a salir de casa para ganar el peso.

Comentó en una entrevista para medios locales, que es cociente de la pandemia de covid-19, sin embargo, señalo que necesita comprar medicamento y comida.

Sí le tengo miedo al coronavirus. Hay veces que me da una punzada y digo: ay, Diosito santo, no me quiero morir todavía"